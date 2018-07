DT Peña: “Si las condiciones son esas, mejor juguemos en Sucre”

El técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, sostuvo ayer que en caso de que su equipo no pueda entrenar en el estadio Félix Capriles, se pondrá como opción disputar el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, frente a Deportivo Cuenca, en el estadio Patria en la ciudad de Sucre.

Peña fue directo y lamentó que no se les otorgue el principal escenario valluno, pensando sobre todo en el torneo internacional.

“No quieren prestar Sacaba ni para entrenar, lo hago público porque es así. Si fuera una cancha como la del Barcelona, está bien, lo respeto; pero todos nos cierran y es lo que más me molesta, porque el Capriles tampoco quieren cederlo. Nos quieren dar sólo para el partido de la Sudamericana, pero que no entrenemos, si no nos dan, no vamos a jugar ahí. Cómo vamos a ir directo a jugar ahí, si no conocemos la cancha. Hace nueve meses que estoy aquí y no la conozco”, dijo el técnico.

Peña insistió en que se deben desarrollar prácticas en el escenario donde se va a jugar. El DT aseguró que el Capriles es la “casa” de Wilstermann y por ello deberían al menos tener acceso para los entrenamientos.

“Uno tiene que jugar donde se siente cómodo, donde sabe cómo jugar. Es importante jugar donde es la casa de uno, pero si no nos prestan también es complicado. (Sobre el campo de juego, si las condiciones son esas) mejor juguemos en Sucre nomás, para qué nos vamos a hacer problema. En Sucre nos atienden bien, nos dan todo y no son cochabambinos”, aseguró.

Peña lamentó que incluso en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, no pudieron tener acceso a un campo de juego y tuvieron que entrenar en la cancha de una escuela de fútbol que tampoco contaba con las condiciones para el entrenamiento de su equipo.

La intención del técnico es entrenar desde el martes en el estadio Capriles para adecuarse al campo de juego. De momento, la dirigencia informó que las negociaciones están encaminadas y que hasta mañana se definirá la disponibilidad del escenario para el partido de la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta está programado para el martes 31 de julio, a las 18:30.

Equipo mixto

Luego de cumplir con un agotador viaje, los jugadores de Wilstermann volvieron ayer a las prácticas pensando en su partido de mañana (15:00) frente a Blooming, correspondiente a la primera fecha del torneo Clausura de la División Profesional.

Peña comentó, en este sentido, que tiene idea de presentar un equipo mixto para recibir a la Academia cruceña.

Si bien la intención es dar continuidad a los jugadores que se perfilan para encarar el partido de vuelta de la Sudamericana, se prevén algunos cambios.

Peña no podrá contar con

David Díaz y Gabriel Ríos, ambos deben cumplir sus sanciones por expulsión del anterior torneo. Con estos dos cambios anunciados, además estima variantes en todas las líneas.

APUNTE

En busca de consolidar el pase

Los jugadores de Wilstermann están mentalizados en conseguir una victoria en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, ante Deportivo Cuenca, el próximo martes.

El delantero del Rojo, Gilbert Álvarez, señaló ayer que “la idea era traernos un buen resultado, pudimos igualar un marcador adverso y por eso tenemos que consolidar el pase. Sabemos que si el empate es bueno, acá tenemos que consolidar todo lo que hicimos allá para tener un triunfo y avanzar de fase”.

Pese a lo agotador del viaje que hicieron desde Ecuador, Álvarez confía en que mañana se puede conseguir una victoria para comenzar a “defender el título”.