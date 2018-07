A 25 años del gran triunfo de Bolivia sobre Brasil

Este 25 de julio se cumplirán 25 años de la histórica victoria que obtuvo la selección boliviana sobre Brasil (2-0), que llevaba 40 años como invicto en jornadas de eliminatorias de la Conmebol, triunfo que posteriormente llevó a la Verde a la clasificación a la Copa del Mundo EEUU 1994.

Los autores de los goles para el equipo boliviano, que era dirigido por el español Xabier Azkargorta, fueron anotados por Marco Antonio “El Diablo” Etcheverry, quien marcó el primer gol a los 43 minutos del segundo tiempo, y Álvaro Guillermo Peña, quien hizo el segundo, en los minutos adicionales también de la segunda parte. El encuentro, que correspondía a la segunda jornada de eliminatorias del grupo B, se disputó el domingo 25 de julio de 1993 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Bolivia llegó a este partido tras golear a Venezuela en Puerto Ordaz por 7-1, lo que hizo que muchos asistentes se den cita al escenario deportivo.

Ambos goles fueron de gran valor; sin embargo, muchos recuerdan más el gol de Peña, porque, según recuerda el exseleccionado, “ese gol hizo renegar al Rey Pelé”, quien observaba el encuentro en el Hernando Siles, y al ver caer a su selección “golpeó la puerta y dejó el recinto deportivo”.

“Ganarle a Brasil no es de todos los días, hasta ahora no le volvimos a ganar. El gol que hice le molestó a Pelé. Me contaron que después de esa anotación se levantó, golpeó la puerta y se fue, porque le ganamos a Brasil, que en esa eliminatoria sólo perdió contra nosotros”, manifestó Peña, quien ahora ejerce como entrenador de Wilstermann en Cochabamba.

En aquel partido, el resultado aparentaba terminar igualado (0-0) hasta el minuto 42 del segundo tiempo, donde además, el excelente portero que tenía la selección de Brasil, Cláudio Taffarel, atajó un penal a Erwin Sánchez, que tiró el remate al centro de la portería, situación que no afectó anímicamente a los bolivianos porque sorprendieron a los brasileños en los minutos finales del encuentro.

"Cada partido fue importante, pero el hecho de ganarle a Brasil y quitarle ese invicto de 40 años, porque no perdía en eliminatorias, y sabiendo que Brasil iba a ganar a las otras selecciones, fue el punto de inflexión para nosotros, en el sentido de que podíamos hacerle frente a cualquier otra selección", recuerda por su parte Marco Antonio “el Toro” Sandy.

La alineación inicial de Bolivia en aquella victoria fue con: Carlos Trucco; Miguel Rimba, Gustavo Quinteros, Marco Sandy, Carlos Borja; Luis Cristaldo, Milton Melgar, Julio Baldivieso, Erwin Sánchez; Marco Etcheverry y William Ramallo.

PEÑA SE QUEDÓ CON LA POLERA DE TAFFAREL

Tras la victoria que consiguió la selección boliviana sobre Brasil (2-0) en el estadio Hernando Siles, Álvaro Peña, quien anotó el segundo gol de aquel encuentro, pudo intercambiar la camiseta con el golero brasileño Cláudio Taffarel, y ahora lo conserva como un recuerdo de su carrera. Además, cuenta Peña que también tiene las poleras de Carlos (el Pibe) Balderrama, Luis Enrique, Enzo Francescoli, Claudio Caniggia, Renato Gaúcho, entre otros.

ANÉCDOTAS DE LOS EXSELECCIONADOS, ANTES Y DURANTE LAS ELIMINATORIAS

Las anécdotas que cuentan los exjugadores que vistieron la Verde durante las eliminatorias de 1993, que terminó en la clasificación de Bolivia al Mundial de los Estados Unidos, son muchas. Desde un mate de coca que no fue ingerido por olvido, hasta los calores que pasaron al no contar con dinero suficiente en España.

“Me tocó el control antidoping en el partido contra Brasil. Antes, en los camerinos me dieron un mate de coca y estaba muy caliente y me quemé la boca, entonces lo dejé a un costado y al escuchar la charla técnica me olvidé tomarlo. Al final del partido, fui al control y sólo Miguel (Ángel Rimba) dio positivo, de lo contrario ambos íbamos a dar positivo”, señaló Marco Antonio Sandy.

“En Barcelona, cuando estábamos concentrados en un Centro de Alto Rendimiento (CAR), el profe Xabier Azkargorta nos dio libre un fin de semana, y con 20 dólares, que era lo que nos daban, no pudimos comprar nada. La siguiente vez que nos dio libre, nadie quiso salir”, contó entre risas Álvaro Guillermo Peña.

Otra anécdota que contaron los exjugadores fue el festejo de los presos en la cárcel de San Pedro, La Paz, tras la victoria frente a Brasil.

LA GOLEADA A VENEZUELA, EL PRIMER PASO HACIA LA CLASIFICACIÓN

El pasado miércoles 18 de julio se cumplieron 25 años de la goleada que Bolivia consiguió sobre la selección de Venezuela (1-7) en Puerto Ordaz, en 1993, cuando comenzaba las eliminatorias, rumbo a los Estados Unidos 1993.

“No parece que pasaron 25 años, no parece tan lejano por lo que nosotros vivimos. Ese partido lo comenzamos perdiendo, me contaron que muchos apagaron sus televisores. Sin embargo, cuando acabó el primer tiempo ya estábamos ganando por 3-1, y al final vencimos por 7-1, fue el inicio de una gran eliminatoria”, comentó Marco Sandy.

El partido se lo disputó el domingo 18 de julio de 1993 en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz, Venezuela.

Oswaldo Palencia, delantero de la Vinotinto abrió la cuenta para el equipo local a los 14 minutos de primer tiempo. Minutos más tarde, Erwin Sánchez puso el empate. William Ramallo anotó el segundo y Luis Héctor Cristaldo convirtió el tercero (1-3), resultado con el que terminó la primera parte de la brega.

En la segunda mitad del partido, Ramallo y Sánchez anotaron cuatro goles, dos cada uno, para sentenciar el definitivo e histórico 7-1 favorable a la Verde, victoria que hasta ahora no se repite en territorio ajeno.

FICHA PERSONAL

Álvaro Guillermo Peña

Posición: Delantero (Camiseta 9)

Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1965 en Santa Cruz, (53 años)

Palmarés: Fue parte de la selección que clasificó (1993) y jugó en la Copa del Mundo (1994). Como entrenador, fue campeón con Wilstermann en el torneo Apertura 2018.