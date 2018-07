Vicedo no puede ser habilitado por el cupo de extranjeros

Los problemas en Aurora no terminan. En la jornada de ayer, además de la preocupación por los jugadores que salieron lesionados en el partido ante Oriente Petrolero, en la primera fecha, se sumó una nueva incógnita. El delantero Matías Vicedo aún no fue habilitado debido a que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) aún no llegó; sin embargo, no es el único impedimento, siendo que, según se conoció, el defensor argentino Javier León aún está vinculado al club y el cupo de extranjeros impide la inscripción del delantero.

El técnico de Aurora, Roberto Pérez, se refirió al tema y señaló que esperan que se supere el imponderable.

“(El CTI) ya tenía que haber llegado, el tema es que con un jugador que he separado del plantel no se ha podido rescindir todavía, y por esa razón no se lo ha podido habilitar. Creo que mañana (por hoy) el CTI llega y espero contar con él (por Vicedo) para el martes”, aseguró.

Antes de confirmar la llegada del delantero argentino, se manifestó que los esfuerzos estaban centrados en la rescisión de los contratos con los jugadores que fueron separados, pero fuentes que merecen fe aseguraron que hay trabas y aún no se pudo concluir con las negociaciones para finalizar el vínculo.

Lesiones

“Nos pasó todo, pero bueno, antes ya nos pasó. (Agustín) Cousillas se disloca el hombro, Caleb Cardozo está lesionado y José Fleitas tiene una contractura fuerte”, dijo el DT sobre el partido que cumplieron el pasado viernes, en Warnes.

Sobre la lesión del portero argentino, Pérez señaló que en esta jornada se tiene previsto cumplir con una resonancia para conocer la gravedad de la lesión. En primera instancia y por lo que el médico del plantel le informó, Cousillas tendrá que cumplir con un mes de recuperación, como mínimo.

En el caso de Cardozo, el estratega paraguayo aseguró que desde hoy comenzará con sesiones en cámara hiperbárica para ayudar en el proceso de recuperación. Sobre Fleitas, se tiene previsto practicarle una ecografía para conocer con exactitud cuál es la lesión que aqueja.

“Ahora hay que tratar de corregir errores, tenemos 25 fechas por delante y hay que hacerse fuertes de local y dejar los tres puntos en casa, empezando por Royal Pari”, sostuvo el DT.

Sobre los reemplazantes de los lesionados, en el caso de Cousillas, será David Torrico quien custodie la portería.

En la zaga central, Ronny Jiménez se perfila para hacer dupla con José Reyes, mientras que por el sector izquierdo probará con Juan Pablo Sánchez.

“Voy a ver otras variantes. Allá en Santa Cruz nos faltó más profundidad y un poco más de juego en el mediocampo. Queremos un equipo que proponga, que vaya a buscar el partido”, concluyó Pérez.

Aurora recibirá mañana (15:00) a Royal Pari, en el estadio de Sacaba.

La dirigencia de Aurora no pudo disolver el vínculo con Javier León y aún no puede habilitar a Matías Vicedo.

CRONO DEPORTES

18 de junio - Pérez asume como DT

El paraguayo es confirmado por la dirigencia de Aurora para dirigir el plantel en el torneo Clausura 2018.

25 de junio - DT separa a 6 jugadores

Javier León, William Gomes, César Lamanna, José Carlos Muñoz, Pablo Gallardo e Iván Zerda fueron separados.

26 de junio - Vicedo llega a Cochabamba

El delantero argentino Matías Vicedo se suma a las prácticas del elenco popular. El ariete asegura su vínculo con Aurora.

4 de julio - Lamanna se queda

El delantero argentino César Lamanna llega a un buen acuerdo y se queda hasta el final de la temporada. El caso de León seguía pendiente.