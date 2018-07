Real Potosí tiene dos equipos para enfrentar a S. Boys

Real Potosí tiene dos planteles listos para medirse hoy (15:00) con Sport Boys en el estadio Samuel Vaca de Warnes, por la segunda fecha de la División Profesional. ¿El motivo? Los problemas en la dirigencia continúan porque tienen dos presidentes: Wilson Gutiérrez y Calixto Santos, y dos entrenadores: Fernando Ochoaizpur y Wálter Botto.

El plantel que dirige Botto viajó a Santa Cruz ayer por la tarde. La delegación, que está compuesta por 18 jugadores, salió muy temprano desde Potosí para llegar, vía terrestre, hasta Sucre y después abordar un avión hasta la capital cruceña. “Es un ambiente muy pesado porque nosotros estamos pensando en el partido, en quién es el presidente, en si se va a solucionar esto”, expresó un jugador que prefirió quedar en el anonimato.

Por su parte, los de Ochoaizpur se alistan para trasladarse a la ciudad oriental en la misma jornada del partido; su vuelo sale hoy a las 10:30. “La situación es preocupante, al final no sabemos qué equipo juega. Ellos (los dirigentes) sólo están pensando en hacer lo que les parece mejor y se están olvidando de lo institucional”, lamentó el histórico del equipo lila, Darwin Peña, que dirigió en el empate ante Universitario de Sucre (1-1) para calmar los ánimos de los dos frentes.

Si bien la tensión en Warnes será menor a la del domingo, no deja de ser preocupante. Los jugadores no sabrán hasta minutos antes del partido si disputarán el encuentro, ni quiénes entrarán a la cancha. El fin de semana se armó un once con jugadores de ambos “bandos” y tuvieron que improvisar, pues no se entrenaron juntos en la semana.

El posible once de Botto está compuesto por Rafael Santillán, en el arco; Aldair Berrios, Herman Soliz, Douglas Ferrufino, Luis Garnica, en la defensa; Gary Saldias, Dino Huallpa, Victor Machaca, Gianakis Suárez, Marcos Vásquez, en el medio campo; Gastón Mealla, en el ataque.

Mientras, Ochoaizpur puede alinear con Harry Zegarra, en el arco; Fernando Navarro, Rony León, Cristian Vargas y Marco Villa, en defensa; Estarlin Olvea, Frank Oni, Abraham Churata, en el medio campo; Enrique Panique, Germán Sosa, Miguel Morales, en el ataque.

Las autoridades de Potosí no cederán campos de juego mientras siga el conflicto dirigencial en el club lila.

NACIONAL BUSCA EL PRIMER TRIUNFO

Nacional Potosí intentará sumar hoy su primera victoria en el torneo Clausura a costa de Destroyers, en el cotejo que arrancará a las 18:15 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en la Villa Imperial.

El cuadro potosino llega al encuentro tras igualar (2-2) a domicilio con Guabirá el domingo pasado.

Mientras el equipo de la Máquina Vieja afronta la contienda con el designio de redimirse del traspié que sufrió ante Sport Boys (3-0) en la primera fecha del torneo Clausura.

ORIENTE VA POR LA SEGUNDA VICTORIA

Sin cambios de nombres ni de posiciones, como ante Aurora en la primera fecha, así espera esta noche Oriente a Universitario en el estadio Tahuichi (20:30).

Los albiverdes tendrán la chance hoy de encadenar su segundo triunfo y mantenerse en la parte alta de la tabla, con 6 puntos. En cambio, un empate o una derrota no sólo frenará su ascenso, sino que activará de nuevo la desconfianza de su hinchada, sedienta de títulos.

El árbitro paceño Luis Yrusta dirigirá las acciones.