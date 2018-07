Cochabamba busca recuperar el título luego de cinco años

The Strongest consumió su revancha ante Wilstermann con un triunfo con goleada por 4-1 en La Paz, en un compromiso que reeditó la final del anterior torneo, pero que esta vez el festejo se vivió en... Ver más The Strongest vence a Wilster 4-1

The Strongest y Wilstermann se enfrentaron en 121 oportunidades en la Primera División del fútbol profesional boliviano, y aunque el Tigre lleva ventaja porque ganó en 48 ocasiones, el Rojo no se... Ver más Wilstermann va por el decimocuarto triunfo ante The Stronesgt en La Paz

Nacional Potosí se enredó con la pelota en el terreno de juego del estadio Víctor Agustín Ugarte y sólo alcanzó a sumar un punto con el empate sin apertura del marcador ante Destroyers por la segunda... Ver más Nacional Potosí iguala con Destroyers en la Villa Imperial