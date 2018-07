Gutiérrez renuncia y FBF reconoce a Uzín

Después de tantos entredichos y malos momentos al interior del club Real Potosí, ayer finalmente Wilson Gutiérrez determinó dar un paso al costado y dejar la presidencia del club. Tras conocer la medida la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol (Fbf), mediante una carta enviada al ente potosino, reconoce a Juan de Uzin Rojas como el nuevo titular “interino” del lila.

“Nosotros estamos presentando la renuncia al directorio… Calixto Santos no fue elegido presidente de manera correcta y la Federación Boliviana de Fútbol no lo reconocerá”, declaró el directivo en una rueda de prensa en la ciudad de La Paz.

Gutiérrez añadió que “vamos a hacer que esto se solucione”. Horas después se conoció la posición de los federativos.

Los problemas en el lila surgieron desde hace tiempo, pero éstos se ahondaron mucho más cuando comenzó el torneo Clausura y se presentaron dos equipos con dos cuerpos técnicos en el partido que empataron contra Universitario. Gutiérrez armó una plantilla y Santos otra, el primero nombró a Fernando Ochoaizpur como entrenador y el segundo a Walter Botto.

Los dos entrenadores trabajaron por su lado con los jugadores que fueron habilitados por sus “directivos”. El conflicto trascendió en el ámbito internacional, y como si ese dolor de cabeza fuese poco, el miércoles pasado, los lilas no tenían uniforme alterno para enfrentar a Sport Boys, con el que cayeron por 4 a 1.

Después de este revuelo, en el que además se denunció que la familia de Gutiérrez habría sufrido amedrentamientos, el directivo decidió alejarse de la entidad, con lo que por el momento se colocaron paños fríos al conflicto, pues no es menos cierto que las arcas del club están vacías y que las deudas están ahogando al cuadro potosino.

La renuncia la hizo pasada las 15:00, después se pronunció la Fbf con una carta que destaca lo siguiente: “Respetuosos de la normativa interna del club que ahora representan, hacemos presente que sus autoridades no son reconocidas legalmente, sino el Juan de Uzin Rojas, como presidente interino, de acuerdo a la norma antes citada”

“Por lo expuesto, hacemos saber a ustedes que todos los petitorios del club Real Potosí a la Fbf deberán estar suscritos por Juan de Uzin Rojas”. La carta está dirigida a Juan Carlos Palermo Mamani, Carlos Castro Villa, Oscar Luis Camacho, quienes son parte del Tribunal de Honor de la entidad del fútbol potosino.

“Después de toda la presión de los hinchas, de la gente que ha estado manejando esto, lo mejor era salir”

“MI FAMILIA ME PIDIÓ QUE RENUNCIE”

“Todo lo que sucedió anoche (por jueves) ocasionó que mi familia me presione. Ellos me indicaron que lo mejor es que renuncie. Mi mamá casi se muere y mi mujer tuvo que escapar porque se temía que reviente la dinamita, por todos estos motivos no voy más como presidente”, manifestó Gutiérrez.

El ahora extitular de Real Potosí dijo que su casa fue atacada en la noche del jueves con explosivos, generando pánico en su familia.