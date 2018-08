Aurora no levanta cabeza, sigue último

Blooming goleó hoy a Real Potosí, por 5 goles a 0. Ambos planteles se enfrentaron en el marco de la cuarta fecha del torneo Clausura. Ver más Blooming golea a Real Potosí por 5-0

Wilstermann volvió a quedar en deuda al no romper la mala racha que tiene en la Copa Sudamericana, torneo en que nuevamente no pudo avanzar de fase. El plantel aviador fue eliminado por el Deportivo... Ver más Wilster no rompe el maleficio y Cuenca cumple el objetivo trazado

Los seguidores del fútbol cochabambino y en especial de Wilstermann no imaginaron lo que podía pasar al volver al estadio Félix Capriles. Luego de que el escenario fuera refaccionado y se cumplieran... Ver más El Capriles vibró con el Rojo, pero el resultado no acompañó