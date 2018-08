En Aurora preocupa la crisis económica y falta de resultados

Hasta la cuarta fecha del torneo Clausura, Aurora no logró sumar ningún punto, esta situación sumada a las bajas recaudaciones que registró en el primer cotejo y durante el anterior torneo, preocupan en la dirigencia de Aurora. Pese a ello, el miércoles pasado, el actual directorio recibió el respaldo de la Asamblea Extraordinaria para continuar al mando del Equipo del Pueblo, según confirmó ayer el titular del Celeste, Jaime Cornejo.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

En el tema institucional, el panorama parece tener un camino marcado, pues se aprobaron algunos cambios en el Estatuto para que estén acorde a la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el trabajo tiene previsto realizarse hasta diciembre de este año, periodo en el que Aurora tendría que aprobar las modificaciones y convocar a un proceso eleccionario.

Según Cornejo, todos estos temas se pusieron a consideración de los 27 socios que asistieron a la reunión y que apoyaron dicha resolución de manera unánime.

Consultado sobre una crisis que puede avizorarse en el Equipo del Pueblo, Cornejo aseguró que si bien en términos económicos se puede calificar de esa manera, en el campo institucional sucede lo contrario.

“Hay crisis cuando hay un grupo, pero aquí estamos nosotros solamente, es la familia (Cornejo) y amigos que están en esto. Hemos tenido que hacer magia para inventar plata porque los sueldos tienes que pagarlos cada mes, independientemente de que ganes o pierdas, que vaya gente o no. Requerimos un presupuesto de 70 mil dólares por mes, esos son costos fijos. Crisis económica hay, pero institucional no creo porque independientemente sean 100 o sea uno, se está llevando adelante al club”, dijo.

Entre las conclusiones que emanaron de la reunión de socios, se aceptó dar cumplimiento al artículo 46 del Estatuto, que da cuenta que las elecciones deben realizarse en diciembre, por lo que Cornejo y quienes quedan de su directorio permanecerán en el cargo por cuatro meses más.

“El déficit es mayor, porque hay que cubrir varias cosas, no sé cómo seguimos en esto”, dijo.

DATOS

Presentarán solicitud para licencia de club. El titular de Aurora confirmó que en el plazo de seis días presentarán la documentación para acceder a la licencia.

Sólo quedan cinco dirigentes. De los 15 directivos que empezaron la gestión en agosto de 2016, sólo quedan cinco personas.

Promoción 3x2 para mañana. Tres hinchas podrán ingresar comprando dos boletos, mientras que los socios podrán llevar a un acompañante.

LA CONTINUIDAD DEL DT SERÁ ANALIZADA EL LUNES

Aurora no logró sumar puntos en las cuatro fechas que se disputaron en el torneo Clausura. Ayer, el presidente de Aurora, Jaime Cornejo, señaló que se reunirá con el cuerpo técnico para hacerle conocer su malestar por esta situación, pero también advirtió que en caso de que mañana no se pueda conseguir una victoria ante Universitario, es probable que se opte por cambiar al estratega.

“Así es el fútbol, incluso depende la continuidad de nosotros (por la dirigencia), no voy a cargar en mis espaldas el tormento de haber sido presidente cuando mi equipo ha descendido. Cuando vea que no lo puedo hacer y que tenga que venir alguien a darnos una mano, voy a levantar las manos. Si bien he aceptado estar hasta diciembre, no quiere decir necesariamente que tiene que ser así. Creo que ya hemos hecho demasiado por el club”, aseguró el titular.

Mañana (15:00), Aurora recibirá a la “U”, en Sacaba.