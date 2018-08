Serginho recibe respaldo y piden a la FBF poner fin al racismo en el fútbol

Gabriel Caero y Betty Rojas

Luego de los repudiables actos de racismo y discriminación cometidos contra el volante ofensivo de Wilstermann, Serginho, el sábado pasado ante Destroyers en Warnes, varios actores del fútbol repudiaron los insultos y brindaron su respaldo al jugador.

“Denunciamos y ponemos en manifiesto como Fundación Intercultural Martin Luther King, coordinada por el excandidato a Defensor del Pueblo Martín Miguel Ballivián, que estos actos deben ser sensibilizados y erradicados con el trabajo de todos, fundamentalmente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)”, establece un comunicado de la Fundac ión Martin Luther King y que además brindó respaldo al futbolista brasileño.

Durante el cotejo jugado entre Destroyers y Wilstermann, el fin de semana enWarnes, el jugador denunció que algunos aficionados y el canario Erwin Melgar lo llamaron “mono” y “macaco”, siendo que además se trata de la tercera vez que le toca vivir este episodio en el fútbol nacional.

Además de la Fundación Martin Luther King, los futbolistas afrodescendientes también repudiaron el acto racista contra Serginho, además de exhortar que la mentalidad en la sociedad cambie pronto.

“El fútbol es una fiesta no empañemos con actos racistas, aprendamos a respetarnos unos a otros. Apoyo total a todos mis compañeros afros que son parte del fútbol boliviano y estamos para luchar juntos (...)”, escribió en su cuenta de Twitter el defensor de The Strongest, Ramiro Ballivián.

Asimismo, el defensa de Bolívar, Leonel Morales, aseguró que “en cualquier parte del mundo existen el racismo y la discriminación, no sólo en Bolivia y sus ciudades. Es muy triste para mí que soy paceño, pero es la manera que es (el racismo en el país). No se puede cambiar el mundo, pero sí puedo hacerlo yo mismo. Digamos no al racismo y discriminación”.

Otro jugador boliviano afrodescendiente, Jenrry Alaca, también se pronunció al respecto en su cuenta de Facebook: “Hoy más que nunca recordémosle a tus hijos NO A LA DISCRIMINACIÓN NI AL RACISMO. Bolivia somos todos, 193 años de ser el mejor país del planeta”.

Pero el respaldo hacia el jugador agraviado llegó también de varias partes, entre ellos de sus mismos compañeros de equipo. “Nuestro apoyo a Serginho. El racismo se debe cortar, incluso el árbitro debió parar el partido”, apuntó Jorge Ortiz, volante aviador.

Serginho agradece

“Primero pasaba por aquí para agradecer cada mensaje de apoyo que yo y mi familia hemos recibido de todos los lados, de todo el pueblo boliviano, de toda la ciudad de Cochabamba, de toda nuestra hinchada, nuestros amigos, de mis compañeros de club, de compañeros de clubes rivales de Bolivia que llamaron vía celular y expresaron su repudio contra lo ocurrido el día de ayer (por el sábado)!!!”, escribió Serginho en sus redes sociales.

Según el relato escrito del futbolista nacido en Avaré, Sao Paulo, pensó en no denunciar, empero la discriminación sufrida por él y otros jugadores debe tener un alto.

“Esta situación ya es la tercera vez que ocurre conmigo. Quiero que todos sepan el pueblo boliviano no es racista, es un pueblo muy agradable, batallador, humilde, cariñoso, receptivo”, acotó Serginho, quien además disculpó a sus agresores verbales.

PEÑA: “SOY ORGULLOSO DE SER INDIO”

El director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, aseguró que la discriminación racial en el fútbol boliviano debe acabar y debe existir un respeto, en referencia a lo sucedido con Serginho el fin de semana.

“Pienso que se tiene que acabar eso, tenemos que respetar a las personas nada más”, dijo Peña, a tiempo de indicar que los bolivianos somos una raza mezclada y “me siento orgulloso de ser indio, es el orgullo más grande que tengo”.

El estratega aviador aseguró que nadie tiene el “derecho de insultar ni agredir a ninguna otra persona, no tenemos que discriminar a nadie, porque cuando nos vamos al cajón las mismas moscas, los mismos gusanos igual nos llevan”.

Señaló que evidentemente en el campo de juego siempre existirá agresión verbal, donde el rival intenta provocar al contrario, para que sea expulsado, “ser más pícaro, más vivo, de sacar ventaja, pero yo siempre digo, aquí tenemos que hacer goles, ganar el partido y eso es lo que se disfruta más de un partido”. La discriminación sufrida por Serginho ante Destroyers fue a constar en la planilla tras el cotejo.