Ferrufino asume oficialmente la dirección de Aurora

COCHABAMBA |

El entrenador orureño Marcos Ferrufino, hoy, fue presentado oficialmente como DT de Aurora por el presidente del club, Jaime Cornejo. El flamante técnico aprovechó la oportunidad para pedir disculpas por unas declaraciones contra el celeste cuando él era parte de San José en el año 2010.

"Siempre uno tiene la oportunidad de disculparse de algunas cosas, que no lo ha hecho con mala intención", manifestó Ferrufino en conferencia de prensa y añadió que ahora va a defender Aurora como lo hizo con otros equipos.

El DT señaló que ahora aún se estudia la conformación de su cuerpo técnico y pidió el apoyo de los hinchas del celeste.

"Estoy hecho para estas cosas, me gustan los retos, siempre he dirigido equipo que no han tenido oportunidad de estar cómodamente bien", expresó el orureño.

Por su parte, Cornejo señaló: "Vamos apostar como una medida, creo, casi desesperada de mi parte porque después de haber hecho todo no se dieron los resultados, lamentablemente".

Aurora hasta el momento sólo tiene un punto en la tabla comparativa del torneo nacional.

El paraguayo Roberto Pérez dejó ayer el timón de El Equipo del Pueblo tras el empate con Universitario de Sucre, el fin de semana.