Ferrufino llega para ocupar el lugar de Pérez

La determinación del cambio del cuerpo técnico en Aurora se esperaba y ayer finalmente se confirmó. El paraguayo Roberto Pérez junto a su ayudante de campo, Santos Amador, confirmaron su salida luego de sostener una reunión con el titular del Equipo del Pueblo, Jaime Cornejo. El reemplazante de Pérez será el orureño Marcos Ferrufino.

Al concluir la reunión, el paraguayo señaló que lo único que no se dio fueron los resultados.

“Lo habíamos hablado con el presidente porque a mí no me gusta ver al Aurora así, sabemos del trabajo honesto que hemos hecho, lo que hemos dado a este club. A este club le debo todo. Terminamos en buen puerto con la entidad, me voy tranquilo, me voy por la puerta grande”, aseguró.

Bajo la dirección técnica de Pérez, Aurora jugó cinco partidos en el torneo Clausura; sin embargo, el pasado domingo recién logró su primer empate ante Universitario.

Tras esta salida, la dirigencia del Celeste buscó al reemplazante, siendo que el club debe afrontar su siguiente partido el próximo lunes ante Sport Boys, en Warnes.

En primera instancia, Cornejo señaló que aún se estaba conversando con un técnico nacional; sin embargo, con el transcurrir de las horas se confirmó que el orureño Marcos Ferrufino será el nuevo técnico del elenco cochabambino.

“Estos dos días han sido muy complicados, antes de este partido teníamos un acuerdo y es que si no se daba una victoria, algo teníamos que hacer. Me apena mucho porque el fútbol es muy ingrato”, sostuvo el titular, cuando informó sobre la rescisión del vínculo con el técnico Pérez.

Sobre la llegada del estratega Ferrufino, el gerente del club, Mirko Cornejo, señaló que se presentará en esta jornada para encarar la preparación del plantel para el cotejo en Santa Cruz.

Si bien, señaló que en el tema económico no existen inconvenientes, aseguró que el nuevo entrenador tiene algunas exigencias que deben ser de conocimiento de la dirigencia del Celeste valluno.

CORNEJO: “SI NO MEJORA, VAMOS A DEJAR AURORA”

La situación en Aurora podría complicarse en caso de que la mala racha continúe. Ayer, el presidente del club, Jaime Cornejo, señaló que de no darse una mejoría en cuanto a resultados, la dirigencia también podría dar un paso al costado.

“Si esto no cambia drásticamente de rumbo en unos dos o tres partidos más, nosotros (por la dirigencia) también vamos a estar dejando el Aurora, lamentablemente. Cuando el descenso te agarra, no puedes zafar de él, todavía no estamos en la etapa crítica, ojalá que las decisiones que estamos tomando sean las mejores”, sostuvo el titular.

En la práctica de la tarde, la dirigencia se reunió con los jugadores y, según el gerente del club, Mirko Cornejo, se hizo conocer una posible salida de la actual dirigencia si no existen mejores resultados.

La semana pasada se cumplió con una Asamblea Extraordinaria, en la que los socios y abonados dieron el voto de confianza para que Cornejo permanezca al frente del club, mientras se realizan las adecuaciones al Estatuto, para que estén en el marco de la normativa de la FBF.