Wilster reprograma tres cotejos de local

Wilstermann aceptó jugar con San José mañana a las 15:00 en el estadio de Sacaba y tener sólo dos días de descanso para recibir el sábado a Real Potosí.

Pese a que el plantel no tendrá mucho tiempo para recuperar a sus jugadores entre estos dos cotejos, la dirigencia aseguró que el aceptar jugar el encuentro reprogramado con San José en Sacaba significa una gran pérdida económica para el club.

“Nosotros estábamos buscando reprogramar el partido con San José para fines de mes, e incluso tal vez en septiembre, para jugarlo ya en el Félix Capriles, pero el técnico cree que es conveniente jugar ahora estos partidos para no recargarse después”, explicó el presidente del club aviador, Gróver Vargas.

La diferencia que existe en jugar en Sacaba y en el Capriles es muy grande, porque, en el peor de los casos, este clásico nacional tuvo la presencia de al menos 10 mil espectadores en el escenario de Cala Cala, mientras que el recinto sacabeño sólo puede albergar a 6 mil personas.

El estratega aviador, Álvaro Peña, había manifestado que sólo pedía que se respeten los partidos en las fechas programadas; sin embargo, aceptó mover un día el cotejo con los santos.

El encuentro contra San José, correspondiente a la fecha 3, de inicio estaba programado para disputarse hoy a las 20:00.

La reprogramación de este partido para mañana se debe a que San José jugó ante Guabirá el lunes y no el domingo, como estaba previsto, por temas climatológicos, y, de acuerdo a la normativa, no puede existir menos de 72 horas entre un partido y el siguiente. Pese a ello, Wilstermann aceptó no tener ese tiempo entre dos cotejos.

El cambio de horario se debe a que en el estadio de Sacaba no tiene buena la iluminación para jugar de noche.

Wilstermann programó todos sus encuentros entre semana en horario nocturno, porque esperaba ya contar con el estadio Félix Capriles; sin embargo, éste no podrá ser utilizado nuevamente hasta que se haga la entrega oficial de la empresa Estrutec a la Gobernación, este próximo 15 de agosto.

Otras modificaciones

Además de la reprogramación del encuentro ante San José, Wilstermann modificó el horario del partido del sábado ante Real Potosí, que de inicio estaba previsto para las 17:15, para las 15:00.

El motivo nuevamente es la iluminación del estadio de Sacaba.

Además de estas dos modificaciones en el calendario de Wilstermann, el plantel aviador ayer determinó adelantar el encuentro ante Guabirá, por la fecha 4, del jueves 16 de agosto, para el miércoles 15 de agosto.

Al igual que los otros partidos, también el horario fue modificado, de las 20:00 para las 15:00, a disputarse en el estadio de Sacaba.

DIRIGENCIA ENVIARÁ NOTA A LA FBF

Wilstermann enviará una nota a la Federación Boliviana de Fútbol por el caso de discriminación que sufrió uno de sus jugadores (Serginho) en el partido ante Destroyers, el sábado pasado.

“En todo el mundo se busca erradicar este tipo de acciones discriminatorias, Bolivia no puede ser la excepción. Enviaremos una nota para que se sienta un precedente”, dijo Gróver Vargas, a tiempo de lamentar que el racismo continúe en el fútbol boliviano.