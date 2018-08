Ferrufino asume y asegura que saldrá de la mala situación

El estratega orureño Marcos Ferrufino asumió ayer como director técnico de Aurora y señaló que es un reto llegar al club, además que su objetivo se centra en revertir la mala situación en la que se encuentra.

El Equipo del Pueblo se ubica en la penúltima posición del torneo Clausura, luego de sumar sólo un punto en las cinco primeras fechas que se disputaron. Por un acuerdo mutuo, el pasado martes, la dirigencia del Celeste decidió concluir el vínculo con el paraguayo Roberto Pérez, por lo que sólo se esperaba que se diera a conocer de manera oficial a su sucesor.

Pese a que, en esta jornada, la llegada del técnico había sido anunciada en horas de la mañana, Ferrufino fue presentado en la tarde, de manera previa a la práctica del primer plantel.

“Si bien no estamos en nuestra mejor situación dentro la tabla, tampoco estamos en la peor. Creemos que con un cambio de timón, que a veces es necesario en el fútbol, para revertir resultados que no se han dado, podamos hacerlo con el profesor Ferrufino”, aseguró el titular del Celeste.

Cornejo agradeció el “desprendimiento” que tuvo el estratega para sumarse al plantel, y calificó al DT de “mucha talla” a nivel nacional.

Por su parte, el técnico agradeció la confianza de la directiva aurorista por abrirle las puertas de la institución.

“La situación para mí no es incómoda, porque uno sabe lo que tiene que hacer. Yo voy a defender ahora a Aurora, vamos a necesitar el apoyo de la hinchada, que confíe en nosotros, lo único que vengo a prometer es trabajo y salir de esta situación”, destacó.

Ferrufino aseguró que ya conoce a varios jugadores que están en el plantel y que sabe su forma de trabajo, por lo que está seguro de que no tendrá ningún problema.

Sobre su tiempo de vinculación, el orureño señaló que se trabajará primero en este campeonato, aunque no descarta quedarse por más tiempo.

“Vamos a ver este campeonato, mentalmente estoy preparado para quedarme mucho tiempo. El complejo es hermoso y hay que aprovecharlo, porque son pocos los planteles que tienen esta infraestructura”, dijo.

Ferrufino añadió que le gusta dar paso a jugadores jóvenes, y ésta no será la excepción.

“Estoy hecho para estas cosas, me gustan los retos, siempre he dirigido equipos que por ahí no han tenido oportunidad de estar cómodamente bien (en los torneos)”, concluyó.

FERRUFINO: “NO HUBO MALA INTENCIÓN”

El nuevo DT de Aurora, Marcos Ferrufino, se refirió a un video que comenzó a circular en las redes sociales que dan cuenta de fuertes declaraciones en contra del club.

“Uno siempre tiene la oportunidad de disculparse de algunas cosas que no lo ha hecho con mala intención, por ahí hace años he vertido algunas opiniones que (lo hice) por defender, tengo ese carácter. Ahora voy a defender a Aurora y lo haré de la misma manera que lo hice con otros clubes”aseguró.

El presidente Jaime Cornejo respaldó al DT y aseguró que todo está en el pasado.