Ponen fin al conflicto entre "Pochi" Chávez y Leitao

El director técnico de Wilstermann, Álvaro Guillermo Peña, aseveró hoy que el jugador argentino Cristian "Pochi" Chávez y el ayudante de campo, Thiago Leitao, hicieron las pases tras una reunión.

"La gente merece respeto y lo más importante es que Pochi y Thiago limaron asperezas", manifestó Peña para referirse al incidente en el partido con San José.

"Sé que no es un ejemplo bueno y estamos contentos porque esto queda en familia y los trapitos se lavan en casa", añadió.

Según Peña ahora se enfocarán en el siguiente partido del torneo Clausura.

Sin embargo, Chávez no salió a su práctica programada para esta tarde y en la mañana señaló al medio argentino La Oral Deportiva que "no tengo problema en pedir disculpas por haber recriminado el cambio, pero no lo puedo mirar a la cara porque me quiso lastimar", señaló.

El DT, también, aseguró que no vio la agresión durante el partido, pero que lo vio después en vídeos.

Ayer, Peña dirigió al plantel desde el palco porque está suspendido y Leitao estuvo en la banca de suplentes. Fue ahí donde surgió el hecho, tras el cambio de Lucas de Souza por Chávez.

De camino a la banca, Chávez cruzó palabras con Leitao, reclamando por la sustitución, hubo empujones y un par de golpes de puño. Los compañeros tuvieron que separarlos. Al final, el árbitro decidió expulsar al jugador del cotejo.