¿Se rompió la interna del plantel de Wilstermann?

Minuto 16 del segundo tiempo entre Wilstermann y San José. Cristian Chávez es sustituido por Lucas Gaúcho. El cambio no le cayó bien al volante argentino y tras que llegó a la banca de suplentes empezó a reclamar.

El reclamo no lo tomó bien el ayudante de campo Thiago Leitao, quien ayer hizo de técnico porque el estratega Álvaro Guillermo Peña aún no puede dirigir desde el banquillo, debido a que tiene una sanción de cinco partidos por expulsión y recién lo cumplirá en el partido ante Guabirá.

No sería la primera vez que un jugador protesta porque no está de acuerdo con su cambio. Sin embargo, la interrogante es si la interna del plantel está quebrada, o podría cambiar de aquí en adelante, por la reacción de Thiago que después del intercambio de palabras fuertes empujó a Chávez y éste no se quedó atrás.

Si no fuera por Alex Arancibia, que sujetó a “Pochi” y se metió en medio de los dos, es posible que los empujones hubieran terminado en golpes.

Después, cuando intentaban calmarlos, intervino el juez beniano Alejandro Mancilla y expulsó a Cristian Chávez, por lo que tuvo que ser escoltado por el jefe de seguridad del club hasta el camarín.

Cuando salía de la banca de suplentes, pasó por el sector de la tribuna donde se encontraba el técnico Peña, pero pese a que Chávez lo buscó con la mirada el estratega lo ignoró.

Según se conoció, el jugador se fue del camarín y del estadio antes que el resto de plantel finalice el cotejo.

Por lo tanto, tras el incidente, no hubo una charla en el vestuario entre los involucrados.

Al respecto, el técnico Peña señaló que los cambios los hace él y no Thiago ni Bruneto.

“El que hace los cambios soy yo, ni Thiago ni Pingüino, soy yo el que manda en la cancha”, reiteró el técnico, a tiempo de minimizar el hecho y señalar que sólo se trató del encuentro de dos personas temperamentales.

“Pochi es una persona temperamental, tiene garra, pero ya va estar bien porque él es un gran jugador. Y mi técnico (Leitao) es también temperamental, entonces se toparon dos jugadores temperamentales, pero no llegó a mayores, creo que lo importante aquí es que se ganó y hoy (por ayer) es el cumpleaños de Sebastián Gerard (preparador físico) y hay que celebrar, este triunfo va para él”, dijo.

De la misma opinión es el capitán del equipo Alex da Silva. “Creo que es un momento de calentura. “Pochi” es una gran persona y creo que todo será solucionado”, dijo.

Práctica vespertina. El plantel volverá a los entrenamientos hoy por la tarde. El equipo fue convocado para las 14:30.