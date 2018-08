Cuatro escenarios están habilitados en Cochabamba

Los tres equipos cochabambinos clasificados al torneo de ascenso tienen cuatro escenarios donde podrán disputar la Copa Simón Bolívar 2018, según informó ayer, el director de la División Aficionados de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando Aramayo.

Los estadios de Tiquipaya, Quillacollo, Sacaba y el Félix Capriles son los recintos que están habilitados para albergar competencias de esta índole.

Universitario de Vinto, Bata y Enrique Happ del Trópico son los elencos clasificados al torneo de ascenso.

En el caso de Bata, la dirigencia del elenco quillacolleño espera que se confirme el aval para el estadio de ese municipio, tomando en cuenta que jugar en otro escenario no los favorece en el tema económico.

La jefa de prensa del club Bata, Leticia Alarcón, señaló que esperan que la próxima semana se cumpla con la inspección respectiva para confirmar el escenario.

En el caso de Universitario de Vinto, si bien el Interprovincial de Clubes Campeones se disputó en el estadio Hipólito Lazarte, será complicado que el torneo de ascenso se dispute en ese campo deportivo, por la serie de falencias que se tienen.

“Vinto no reúne las condiciones para el público, la jerarquía de la Simón Bolívar no permite eso. No hay accesos, no hay tribunas y eso complica”, aseguró.

Aún no se conoce dónde jugará Enrique Happ, aunque las dos opciones principales con las que cuenta son los escenarios de Ivirgarzama y Shinahota.

Para confirmar las sedes donde se disputarán los partidos de los vallunos, la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) será la encargada de revisar todos los detalles necesarios para dar el visto bueno a los estadios para este torneo.

Según la programación inicial, el torneo de ascenso tiene previsto comenzar el 1 de septiembre, con la participación de 21 clubes de todo el país que están divididos en tres grupos.

Los planteles que serán parte de la Copa Simón Bolívar lucharán por dos cupos (uno directo y el otro indirecto) que se entregan para ascender a la División Profesional.

El campeón accederá de manera directa, mientras que el subcampeón enfrentará al penúltimo de la División Profesional.

FIXTURE SE CONOCE HASTA EL VIERNES

La programación de la Copa Simón Bolívar se hará oficial hasta el viernes de esta semana, jornada en la que se dará a conocer los horarios y fechas de la primera ronda del torneo de ascenso que tiene previsto iniciar el 1 de septiembre. La Comisión Técnica se encarga del tema.