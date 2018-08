La relación Bolívar-Baisa podría llegar a su fin

El presidente del Bolívar, Guido Loayza, dejó ayer abierta la posibilidad que el club vuelva a ser una entidad y deje de ser administrado por Baisa, como pasa en los últimos 10 años. Loayza dejó claro que la opción de volver a ser club es una de las alternativas que se maneja y que la misma será analizada en los siguientes meses.

El titular de Baisa, Marcelo Claure, escribió ayer en su Twitter que, “debemos analizar con tiempo y con la cabeza fría si el modelo de gestión Baisa es el mejor para el futuro del Bolívar”. Al respecto, Loayza respondió: “El modelo ha sido exitoso, el problema es que no ha sido entendido por los periodistas y los dirigentes dentro y fuera del Bolívar, tampoco lo entendió el Estado. Marcelo se refiere a que esta unión entre Bolívar-Baisa genera problemas, por ejemplo, ante impuestos. ¿Es lo más conveniente para Bolívar este modelo o hay que cambiar y obligarnos volver al pasado y sin hacer esas sociedades?”, se preguntó Loayza.

La unión Bolívar-Baisa comenzó en 2008 (contrato de 20 años). Hace un par de años, Grandes Contribuyentes (Graco) revocó la resolución administrativa de 1999 y los celestes dejaron de ser considerados por el SIN una entidad deportiva sin fines de lucro desde que su administración pasó a manos de Baisa.

ARIAS FUE RATIFICADO

El uruguayo Alfredo Arias no está dispuesto a tirar la toalla por la mala campaña que realiza el equipo de Bolívar. El entrenador dijo: “No soy de rendirme fácilmente, vamos a pelear el campeonato aquellos que me den por muerto no me conocen”, comentó a la llegada de la delegación a La Paz.