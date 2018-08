Pérez critica que no se hagan transformaciones en el fútbol boliviano

El abogado cruceño y asesor externo de varios clubes, Víctor Hugo Pérez, se presentó ayer en instalaciones del club Aurora donde se citó con el director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Freddy Téllez, para enfrentarse en una “pelea” que al final no se dio.

Pérez llegó al complejo de Alalay cerca de las 10:15, ingresó a una de las oficinas del club y salió para señalar que Téllez se encontraba en Paraguay, pero dio declaraciones y fue duro con las críticas a la gestión del presidente de la FBF, César Salinas.

“(Primero) creo que pedir disculpas porque dos personas mayores, profesionales (no podemos estar en esto), pero todo tiene límites en la vida. Freddy Téllez es el director administrativo de la FBF, pero antes de eso tiene que mantener y sustentar su palabra. Al no venir, ha demostrado que no tiene el aval, no puede ser dirigente de un club como The Strongest”, señaló.

Pérez aseguró que existen cuatro críticas fundamentales a la gestión en la FBF, a la que calificó entre las peores, y la comparó con las de Marco Peredo y Carlos Ribera.

“En la primera reunión de la FBF se tenía que sacar la comisión de arbitraje del fútbol boliviano y traer un árbitro como el profesor (Horacio) Elizondo. Es muy caro, dicen, pero aunque cueste 10 mil dólares, hay que hacer cambios estructurales en el fútbol”, dijo.

Asimismo, criticó que se hayan designado funcionarios que no cuentan con la experiencia exigida.

“La FBF es una mafia organizada, se corrompen por la cantidad de plata que hay y se olvidan del fútbol boliviano”, lamentó Pérez.

Por su parte, el dirigente Téllez se encuentra en Paraguay, con la comitiva que se reunió en la Conmebol.