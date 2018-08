Wilster derrota a Guabirá in extremis y sube al noveno puesto

Wilstermann remontó el marcador y logró vencer (3-2) a Guabirá gracias a un penal cobrado en minutos de adición, en el cotejo correspondiente a la cuarta fecha reprogramada del torneo Clausura.

Los aviadores aún deben un cotejo para ponerse a la par con el resto de los equipos, pues debe disputar el partido ante Real Potosí, por la sexta fecha, que recién se jugará el 5 de septiembre.

Con un partido menos, los rojos empezaron a recuperar terreno en el torneo Clausura y ya se encuentran en el puesto nueve de la tabla de posiciones con 8 puntos.

Entre tanto, Guabirá se mantiene en la cuarta casilla con 10 unidades.

Partido

Guabirá llegó con la intención de no volver a Montero con las manos vacías y estuvo a punto de lograrlo, no sólo porque hacían los goles, sino porque mostraron un mejor juego colectivo ante un Wilstermann que atropellaba, pero no tenía claridad a la hora de encarar los últimos metros al arco contrario.

La apertura del marcador se generó en un error en la salida de Wilstermann, que dejó mal parada a la defensa aviadora y una desinteligencia entre Ronny Montero y Alex da Silva permitió que Javier Lezcano enviar el balón al fondo de las redes (24’), era el 0-1.

Wilstermann buscó el empate y tuvo opciones, pero no supo concretarlas.

El segundo tiempo fue otra historia, el ingreso de Carlos Melgar le cambió la cara al equipo.

Los aviadores lograron el empate tras un centro de tiro de esquina cobrado por Serginho, que no fue bien despejado y llegó a los pies de Gilbert Álvarez, quien no dudo en mandar el esférico al fondo de las redes, para el 1-1 (6’).

Pero Guabirá no dejó crecer a Wilstermann y tan sólo 3 minutos después logró el segundo tanto, esta vez aprovechó un regalo del golero Alex Arancibia, que se durmió ante el cabezazo de Juan Mercado (9’), que se coló en el ángulo superior izquierdo, para el 1-2 parcial.

Guabirá después quiso cuidar el resultado, pero no logró su cometido, porque Wilstermann presionó hasta conseguir la victoria.

El empate llegó luego de una jugada que encaró solo Lucas Gaúcho y que luego de su remate el balón rebotó a los pies de Serginho, quien, con la calidad que lo caracteriza, mandó el esférico al fondo de las redes para el 2-2 (25’).

Ya en tiempo de descuento, un centro al área chica de Alejandro Meleán chocó contra la mano de Ezequiel Michelli, quien dijo que fue el hombro y no la mano, pero el juez no dudó en cobrar la falta penal (46’).

Carlos Melgar fue quien transformó la pena máxima en el gol de la victoria a los 47’, para el 3-2 final.

Guabirá exigió un penal a su favor, por una mano de Alex da Silva, que el juez paceño no cobró.