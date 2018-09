¿Amistoso entre Irán y Bolivia para octubre?

Según una publicación de Persian Football en Twitter, la Selección nacional se enfrentaría a la Selección de Irán en un partido amistoso programado para el 16 de octubre en el estadio de Azadi de la ciudad de Teherán.

La publicación asevera que el encuentro es organizado como parte de los preparativos de la Copa de la Confederación Asiática de Fútbol 2019 en los Emiratos Árabes Unidos.

A new friendly has been announced as #TeamMelli will face #Bolivia on October 16 at Azadi Stadium.

The friendly will serve as a tune up for Iran’s @afcAsianCup. pic.twitter.com/5FgizAEEvn

— PersianFootball.com (@PersianFutbol) 17 de septiembre de 2018