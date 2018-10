Bejarano y Orellana se perfilan para integrar el once de Bolívar

Diego Bejarano y José Orellana apuntan a ser tomados en cuenta en el equipo titular de Bolívar que el domingo visitará a Aurora (15:00), por la fecha 15 del certamen Clausura de la División Profesional.

Los bolivaristas tienen en su poder un informe preliminar sobre un golpe que sufrió el orureño Erwin Saavedra en su hombro durante el encuentro que Bolivia jugó el pasado martes con Irán, razón por la que el cuerpo técnico celeste comenzó a tomar previsiones y ayer ensayó con Bejarano y Orellana por las bandas.

El DT académico Alfredo Arias se enteró en las últimas horas de que los tres convocados que tiene en el seleccionado nacional llegarán recién mañana al mediodía.

El uruguayo no podrán realizar ningún trabajo con todo el plantel que tiene en mente para jugar en el valle, es más, ayer en un comentario informal que tuvo con los periodistas en la zona de Tembladerani, el charrúa no ocultó su malestar por el largo viaje que realizarán los jugadores de la Verde y en especial Leonel Justiniano, Erwin Saavedra y Moisés Villarroel, quienes podrían no estar en el partido del domingo.