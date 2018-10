No hubo medalla, pero sí honor

Bolivia no pudo quedarse con la medalla de bronce en el futsala femenino en los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, tras caer ante España (11-0), en el cotejo que definió el tercer lugar.

“Dimos todo de nosotras para poner en alto el nombre de Bolivia”, fueron las palabras de la capitana del equipo femenino nacional, María Cristina Gálvez, y pese a que ayer no lograron el objetivo final de conseguir la medalla de bronce, las chicas consiguieron su objetivo.

El equipo comandado por Gálvez logró inscribir a Bolivia entre las cuatro mejores del mundo y cayó sólo ante Portugal (en la semifinal) y dos veces ante España (debut y por el tercer lugar), equipos que están más de dos años preparándose para estos Juegos, con partidos amistosos internacionales y todo un cuerpo multidisciplinario junto a ellas.

Si Bolivia tuvo un mes de trabajo es decir mucho, como nuevamente recordó la arquera de la selección Eunice Rojas: “España se lo merecía, ellas trabajaron como tres años, algo que nosotras solamente, fuera de broma, entrenamos dos semanas. Si me preguntan a mí en específico, yo entrené sólo una semana como arquera”.

Bolivia no pudo subirse al podio, pero eso no impidió que fueran ovacionadas por el público y las jugadoras salieron con la cabeza en alto porque, a pesar de que no se colgaron la medalla de bronce, saben que hicieron su mejor esfuerzo.

“En estos Juegos hubo una buena participación de parte de Bolivia, no pudimos obtener la medalla de bronce, nos quedamos con las ganas”, dijo Rojas.

“Dimos lo mejor, esto es todo lo que podemos dar con todo lo que hicimos hasta ahora. Nos sentimos contentas, porque dejamos al país entre los cuatro mejores del mundo”, comentó Fabiana Álvarez, quien junto a María Cristian Gálvez fueron convocadas para la selección sub-20, que la siguiente semana debe afrontar el Sudamericano de la categoría en Chile. Aunque Gálvez ya le dijo al #1 que lo más seguro es que no vaya a Chile, por la lesión que acusa en el tobillo izquierdo.

Pese a ello, unos Juegos Olímpicos siempre son una vitrina importante para cualquier deportista, y la que brilló más fue Gálvez o “Coquito”, como le dicen sus amigas, quien tiene la oferta de Portugal para ir a jugar a esa nación, e incluso se habla de que algunos clubes argentinos quieren ficharla.

El equipo permanecerá en Buenos Aires para la ceremonia de la Clausura, que se llevará a cabo hoy, y retornará al país mañana, junto con toda la delegación nacional.

HOY SE APAGA LA LLAMA OLÍMPICA

Si estos Juegos Olímpicos de la Juventud serán recordados por algo es por el furor popular por ver una oferta deportiva variada y por alentar a los atletas argentinos. Pues bien, semejante convocatoria y pasión del público llevó al Comité Organizador de Buenos Aires 2018 a organizar un festival para despedir hoy el fuego olímpico.

Desde las 16:30 HB, todo espectador que tenga la pulsera que fue Pase Olímpico gratuito durante los días de competencia podrá acercarse hasta el Parque Olímpico, en Villa Soldati, para disfrutar de un recital de Soledad Pastorutti. Y además la gente tendrá un premio especial: verá en vivo cómo se apagará el pebetero olímpico cuando termine la ceremonia de clausura formal de los Juegos desde las 18:20 HB.