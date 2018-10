Carlos Aragonés: “Trabajé durante siete meses, solo y sin cobrar”

El exgerente de licencia de clubes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Aragonés, señaló que, al haber presentado la demanda laboral en contra de la entidad federativa, sólo reclama por lo que le corresponde en cuanto a beneficios sociales. Asimismo, señaló que, en el periodo electoral que se tuvo en la pasada gestión, él se encargó del trabajo con los clubes para que presenten su documentación y obtengan la licencia que se requiere para participar en competencias internacionales organizadas por la Conmebol.

“Estoy reclamando mis derechos. Actuar de mala fe no es reclamar derechos que creo que me corresponden y, además, quien ha determinado si esos derechos me corresponden o no es la autoridad competente, quien retuvo los fondos no he sido yo, ha sido la autoridad competente, porque significa que tengo mis derechos debidamente justificados”, explicó.

El pasado lunes, el abogado de la FBF, Marco León, informó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) congeló 304 mil bolivianos de las cuentas de la FBF por el juicio laboral presentado por Aragonés.

“Estuve preparándome durante cuatro meses con dinero de mi propio bolsillo y después asumí. Cuando lo hice, mientras la dirigencia actual y la dirigencia que se fue estaban en campaña electoral, yo estaba trabajando solo durante siete meses sin cobrar y poniendo plata de mi bolsillo para poder viajar y permitir que los clubes puedan cumplir con los requisitos para que puedan tener la licencia. Si eso es mala fe, no sé qué decir”, señaló.

El exgerente aseguró que está “feliz” por el trabajo que desarrolló en el ente federativo.

Aragonés consideró que le tocó implementar, de manera solitaria, todo lo relacionado al sistema de licencias. “Creo que solo implementé el sistema de licencias, no ha sido la Federación porque estaba en otro limbo, yo me dediqué solo a trabajar, estoy feliz de haber dejado implementado el sistema de licencias, que creo es el mecanismo idóneo para la mejora de nuestro fútbol”, completó.

Sobre la postura de la FBF, que señala que no se le deben beneficios sociales, Aragonés señaló que a la secretaria que trabajó con él le reconocieron los beneficios sociales.

Sueldo era de 4 mil dólares. Según el contrato entre la FBF y Carlos Aragonés, el sueldo era de 4 mil dólares mensuales por ser el gerente de licencias.