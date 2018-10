María Cristina Gálvez descarta posibilidad de ir a Sudamericano

El Equipo Bolivia que compitió en los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 retornó al país ayer.

El recibimiento que tuvieron en el aeropuerto de Santa Cruz fue digno de unos campeones, sobre todo para la capitana del equipo de fútbol de salón femenino María Cristina Gálvez, porque llegaron hasta las semifinales.

“Coquito”, como la llaman sus amigos a Gálvez, reiteró que no cree que pueda ir al Sudamericano de Futsala Chile 2018, que se iniciará del 21 al 28 de octubre.

“Me hubiera encantado ir al Sudamericano, representar a mi país otra vez, pero no sé, depende de qué me digan de mi tobillo, voy a hacerme ver”, dijo “Coquito” a tiempo de indicar que no cree que tenga mucho tiempo para consultar con un médico, por lo tanto, prácticamente estaría descartada su presencia en Chile.