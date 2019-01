Informe legal otorga reconocimiento a la AFC registrada

El informe legal emitido el pasado 12 de noviembre de 2018 por el estudio jurídico Camacho y Asociacidos Sociedad Civil de La Paz da cuenta entre sus conclusiones que la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), representada por Rolando Aramayo, es el único ente reconocido, luego de revisar las pruebas y descargo de ambos bandos.

“Las elecciones llevadas adelante en fecha 29 de marzo de 2011 no se han desarrollado dentro del marco legal que da sustento a la existencia de la AFC, como miembro de la FBF, por tanto las autoridades cuyo mandato deviene de la realización de aquel acto electoral convocado por instituciones y autoridades que no son admitidas por las normas que rigen las actividades de la FBF, no deberían ser reconocidas por el ente máximo del fútbol boliviano”, explica el documento acerca de la elección en la que Alberto Muriel fue electo junto a Jhonny Villarroel, afirmando que se sobrepasaron estatutos.

Asimismo, el documento reconoce al mismo tiempo que Edwin Guarayo fue elegido presidente de manera legal y los posteriores mandatos también son reconocidos por su legalidad.