Eligen a Villegas con cinco votos del Ejecutivo

Pese a todo lo que se había adelantado en los meses anteriores, ayer el técnico cochabambino Eduardo Villegas fue elegido como nuevo técnico de la selección nacional, luego de que cinco miembros del Comité Ejecutivo votaran a favor del estratega nacional, según informó el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas.

La semana pasada se había anunciado que cuatro técnicos estaban en carrera, aunque en las horas previas parecía que la pulseta quedaba entre dos: César Farías y Villegas. Al final, si bien se tomó una decisión casi unánime —porque el sexto miembro del Ejecutivo se abstuvo de votar—, el DT nacional recibió el respaldo necesario para ser nombrado como el timonel de la Verde.

Villegas volverá a dirigir a la selección luego de nueve años, aunque esta vez lo hará de manera oficial y no como interino.

La elección

Entre los criterios que se validaron para elegirlo, según Salinas, se tomó en cuenta todo el trabajo que realizó en el fútbol nacional, además de su consagración como campeón con San José.

“Lo último, es campeón del fútbol profesional. El antecedente que pesó más es que es el técnico más ganador de nuestros campeonatos profesionales, lleva una vida responsable, estimamos que tiene una buena relación con los jugadores y ese tipo de argumentos han prevalecido para que sea elegido”, sostuvo el titular federativo.

Salinas señaló que se deben tomar en cuenta los resultados deportivos, a tiempo de expresar sus mejores deseos de éxitos para el nuevo estratega del combinado nacional.

“Los resultados deportivos son importantes, necesitamos revalorizar el seleccionado en el ranking sudamericano y con la confianza de que el nuevo técnico lo puede hacer de esa manera”, comentó.

Sobre la votación, el dirigente paceño detalló que el Comité Ejecutivo se instaló con la presencia de seis de los siete miembros. La única que no estuvo presente fue la directora de la División Aficionados, Lily Rocabado.

“Respeto la decisión del Comité Ejecutivo, como dije en algún momento, no soy dueño de la FBF, tengo mi posición y somos siete miembros; no está Lily Rocabado, pero los otros cinco votaron por Eduardo Villegas y lo respeto. La votación, no sólo en este tema, siempre ha sido importante, colegiada y por mayoría”, aseguró.

El tiempo de contrato

Sobre la duración del vínculo que tendrá Villegas con la entidad federativa, el presidente detalló que al estar iniciando un proceso debería ser por los próximos cuatro años.

El primer trabajo que debe encarar el nuevo técnico de la Verde es la planificación para la Copa América que se jugará en Brasil, desde el 14 de junio. Posteriormente debe ver todo lo relacionado a las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

“El contrato, de entrada, tendría que ser por cuatro años, pero los resultados deportivos mandan. No quiero pensar que le vaya mal, pero hay que tomar previsiones como Federación y pensar que en algún momento puede darse un quiebre, pero no, no quiero. Ése es un extremo que no deseo que pase en nuestra selección”, sostuvo.

Eduardo Villegas asume por primera vez como técnico titular. En 2010 lo hizo como interino

¿OBSTINADO CON CÉSAR FARÍAS?

“Con esta elección quiero desvirtuar, no voy a generalizar a la prensa, pero dijeron que por una deuda con el club The Strongest estaba obstinado en que (César) Farías sea el técnico. El trabajo profesional de Farías no lo voy a poner en duda, pero poner en medio las negociaciones económicas, nunca. A Farías, de lo que salió campeón, no se le debe nada en The Strongest”, aclaró el titular de la FBF, César Salinas.

“ME SIENTO EMOCIONADO Y AGRADECIDO A DIOS”

A Eduardo Villegas le llegó la oportunidad de dirigir a la Selección nacional tras lograr su sexto título profesional en Bolivia, y quizás es en el momento de mayor madurez como entrenador en su carrera.

Apenas se enteró de la noticia, el DT no ocultó su emoción en una entrevista realizada por Estudio Estadio en Radio Monumental: “Es por lo que hemos trabajado en estos doce años de dirección técnica, me siento muy emocionado y agradecido a Dios. Esto se da porque lo buscamos y por méritos propios”.

Villegas comenzó su carrera como entrenador en San José de Oruro, justo ahí donde se hizo leyenda hace unas semanas con su sexto título de un equipo que ha marcado la carrera del cochabambino desde el inicio hasta la cúspide.

También dirigió a la U de Sucre, club con el que ganó su primer título profesional. Y antes de volver al Tigre -donde también se consagró- ganó su segunda estrella con Wilstermann. Ahí comenzó su historia en Achumani: logró tres títulos con el Tigre, que lo convirtieron el técnico más ganador de la historia del fútbol boliviano. Y tras tener un paso fugaz por Bolívar, llegó a Oriente Petrolero y Sport Boys -rompiendo las barreras de los entrenadores de occidente en el Oriente del país- , luego volvió a cerrar el círculo en Oruro, consumando su sexto título y dando el salto a La Verde.

En 2010 tuvo un interinato en la Selección nacional, pero ahora le llegó el momento, fue nominado para iniciar el nuevo ciclo de Bolivia de cara al Mundial de Catar 2022. “Ahora para mí es un compromiso. Vamos a intentar posicionarnos mejor, mejorar nuestra imagen en el fútbol”, Eduardo Villegas.