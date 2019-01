Bolivia debuta con empate frente al anfitrión Chile en el Sudamericano sub-20

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) cuenta con un presupuesto de medio millón de dólares por año para el cuerpo técnico de la Selección nacional. El monto que percibirá Eduardo Villegas es de... Ver más FBF presupuesta $us 500.000 al año para el cuerpo técnico

Han pasado 36 años desde la última vez que la selección Sub-20 de Bolivia accedió a la fase final del Sudamericano y luchó por clasificar a la Copa del Mundo de la categoría Ver más Bolivia busca romper una racha negativa de 36 años sin avanzar

Darío Torrico es uno de los jugadores que se perfila para debutar en Aurora, el sábado (19:30) ante The Strongest; sin embargo, ayer reveló que no tiene contrato con la institución Ver más Torrico se perfila para debutar y no tiene contrato