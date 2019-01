Aurora planea cazar al Tigre en su reducto

"Acabo de firmar mi contrato, estoy muy feliz, creo que tomé la decisión correcta, en un club y un país que me valoriza muchísimo", señaló Martins en un vídeo. Ver más Marcelo Martins firma con Shijiazhuang

La selección boliviana sub-20, dirigida por Sixto Vizuete, no pudo mantener la temprana ventaja del cotejo y selló un empate (1-1) ante Chile Ver más Bolivia frena a Chile en la apertura del grupo A del Sudamericano Sub-20

El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) aceptó la demanda interpuesta por el club Wilstermann contra los jugadores Thomaz Santos del Bolívar y Cristhian Machado del Royal Pari Ver más TRD admite demanda de Wilster, pero Santos y Machado pueden jugar