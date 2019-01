Sport Boys y Always Ready abren el telón del torneo Apertura

Sport Boys debutará hoy nada menos que contra el benjamín del torneo, Always Ready, que regresa a primera división después de 27 años. El estadio Samuel Vaca Jiménez será testigo del cotejo que dará pie a la temporada del fútbol profesional.

El partido está previsto para las 15:00 y se espera la presencia de más de 3 mil personas que verán varias caras nuevas en ambos planteles. El once titular del Toro warneño es toda una incógnita, ya que algunos refuerzos no fueron habilitados debido a que no llegaron sus Certificados de Transferencia Internacional (CTI).

Para el compromiso, el técnico argentino, Carlos Fabián Leeb, propondría al golero Jorge Ruth en el arco, en la defensa podría alinear al brasileño Murilo Gómez Ferreira, también están a disposición Santos Navarro y Dustin Maldonado.

Por el otro bando, la misma expectativa tiene el elenco Millonario, pero con un segundo plus: dejar en evidencia que no será un equipo “ascensor”, pues su firme propósito es ser protagonista del campeonato, al que vuelve después de descender hace más de 25 años.

El timonel del cuadro Millonario, David de la Torre, cuenta con un plantel renovado que hoy podrá debutar en Warnes.