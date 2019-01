Always Ready consigue un valioso empate frente a Sport Boys

Santa Cruz

Con gol de William Ferreira, Always Ready logró un empate valioso frente a Sport Boys, en su retorno al profesionalismo, en el partido que se jugó en el estadio Samuel Vaca Jiménez, de Warnes, por la primera fecha del Campeonato Apertura de la División Profesional.

Para el Toro no fue el debut esperado, pues el propósito del elenco era comenzar con la suma de tres puntos, pero sus argumentos no fueron suficientes para lograr su objetivo, no menos cierto es que la falta de continuidad futbolística fue producto de la pretemporada en el que el técnico trabajó en todos los aspectos.

El gol que marcó el jugador Martín Prost, en el 48’PT por la vía del penal, permitió que los jugadores sean exigidos en el segundo tiempo, pues los dos equipos estaban en la búsqueda de comenzar bien este torneo.

Para la segunda etapa, el equipo millonario agrupó su plantilla y les alcanzó para dar tarea a los jugadores locales que trataron de reorganizarse, pero no les alcanzó ya que los ataques llegaban más, pero también cometieron errores.

El gol del equipo visitante llegó mediante William Ferreira, quien no desaprovechó el pase de Marcos Ovejero, el uruguayo estaba atento tomó la pelota, observó el arco y remató directo (20’ST).

Para el Toro, esa conquista cayó muy mal, la reacción tardó en llegar, en tanto que los millonarios buscaban los espacios para sumar un tanto más y así llevarse las tres unidades, pero el tiempo se terminó y el cotejo finalizó igualado.