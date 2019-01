Mosquera está en contra de alinear un jugador sub-20

El técnico de Royal Pari, Roberto Mosquera, se estrelló contra la Federación Boliviana de fútbol y aseguró que no está de acuerdo con la obligación de alinear un jugador sub-20 por 45 minutos, norma que se puso en vigencia para este año.

“Esto tiene que ser de forma natural, sino que la dirigencia saque un decreto que diga ‘desde ahora todos (los sub-20) son maduros’. Invaden el espacio del entrenador; a mí no me pueden decir a quién pongo y a quién no. Tengo mucho tiempo dirigiendo”, señaló el DT Mosquera.