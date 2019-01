Wilstermann busca nuevos talentos para sus divisiones formativas

El Comité de Divisiones Inferiores del club Wilstermann busca potenciar sus divisiones formativas del plantel con la búsqueda de nuevos talentos.

El lunes y martes de la siguiente semana el club aviador abrirá sus puertas a futbolistas que tengan edades entre 5 y 19 años, y jugadoras entre los 13 y 18 años, para que sean parte de las pruebas de captación de nuevos futbolistas.

Los interesados en estos ensayos deben acercarse por la oficina habilitada en Casa Blanca, en la avenida Oquendo y Colombia, para inscribirse, proporcionando todos sus datos. La inscripción es gratuita.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

De acuerdo a la programación, las categorías infantiles Sub 7 (5, 6 y 7 años), Sub 9 (8 y 9 años) y Sub 11 (10 y 11 años) realizarán las pruebas de 8:30 a 12:30; mientras que las categorías juveniles Sub 13 (12 y 13 años), Sub 15 (14 y 15 años), Sub 17 (16 y 17 años) y Sub 19 (18 y 19 años) se llevarán a cabo de 15:00 a 18:00.

Mientras que en la división femenina, las categorías Menores (13 a 17 años) y Primera A (más de 18 años) rendirán examen de 15:30 a 18:00.

“En esta gestión se ha estructurado un Comité de Divisiones Menores, son alrededor de 15 personas que trabajarán en diferentes carteras. Entre las tareas principales de este comité está fortalecer las divisiones, captación de recursos, etc.”, explicó Marcos Humerez, responsable del comité.

Los elegidos formarán parte de la institución aviadora y empezarán la pretemporada el 12 de febrero.