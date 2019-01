Wilstermann definirá hoy el equipo que enfrentará mañana a Always Ready

El juvenil Daniel Pérez, Jorge Ortiz, Carlos Melgar y Hugo Suárez pueden ser ratificados hoy en el once titular de Wilstermann, que se prepara para enfrentar mañana (15:00) a Always Ready.

Estas cuatro variantes son las que el estratega aviador Miguel Ángel Portugal estuvo ensayando durante la semana, y que hoy, durante la última práctica, podrían ser confirmadas o rectificadas.

De confirmarse estos cambios el posible once titular sería el siguiente: Hugo Suárez, en el arco; Daniel Pérez, Alex da Silva, Ronny Montero, Óscar Vaca, en la defensa; Jorge Ortiz, Fernando Saucedo, en la contención; Carlos Melgar, Cristian Chávez, Serginho, volantes ofensivo, y Gilbert Álvarez en el ataque.

Si se ratifica el ingreso de Suárez en el arco en reemplazo del paraguayo Arnaldo Giménez, deja un cupo de extranjero libre, que podría ser aprovechado con el ingreso del brasileño Lucas Gaúcho o el paraguayo Ariel Núñez, en ambos casos en tareas ofensivas.

Esta última práctica, como la de ayer, será a puertas cerradas.

El plantel tiene previsto viajar a La Paz hoy por la tarde y así no tener inconvenientes para llegar hasta el estadio de la zona de Villa Ingenio, en El Alto.

Pruebas

El cuadro de Wilstermann abrirá otra vez un periodo de prueba para jugadores nuevos.

La idea de este periodo de pruebas es alimentar las divisiones formativas del club aviador.

Hoy, en conferencia de prensa, se ofrecerán mayores detalles, como días, horarios, y sobre todo, edades de los jugadores.

OLIVARES ANTE SUS EXCOMPAÑEROS

El golero de Always Ready Raul Olivares enfrentará mañana a su exequipo en el estadio de Villa Ingenio. La “Araña” asegura que “no es revancha, es una oportunidad que me da Always Ready de enfrentar a mi exequipo y de buena forma, vamos a jugar todo por el todo porque nosotros necesitamos ser fuertes de local, ellos van a venir a buscar lo que no pudieron con Bolívar”.

Se pondrán a la venta 20 mil entradas, pueden adquirirse a través de la página de internet superticket.com con un costo general de 20 bolivianos. Se tiene previsto que 500 efectivos policiales resguarden el estadio.