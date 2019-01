Bolivia cae por la mínima ante Brasil y se despide del torneo

El 12 de junio de 1997 representa la última vez que Bolivia debutó con victoria en la Copa América. Desde entonces se han jugado siete ediciones, de las cuales la Verde inició empatando cinco veces y... Ver más Bolivia y su última victoria en el debut de Copa América, hace 22 años

El juvenil Daniel Pérez, Jorge Ortiz, Carlos Melgar y Hugo Suárez pueden ser ratificados hoy en el once titular de Wilstermann, que se prepara para enfrentar mañana (15:00) a Always Ready Ver más Wilstermann definirá hoy el equipo que enfrentará mañana a Always Ready