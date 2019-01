Vizuete destaca el avance con las divisiones menores

Luego de la participación de la Selección Nacional Sub-20 en el campeonato sudamericano de la categoría, el técnico Sixto Vizuete destacó el trabajo y el avance logrado en la preparación de las divisiones menores.

- ¿Qué se ha logrado construir?

- Llegué a mediados de septiembre. Son como cinco meses que estoy en Bolivia. Hemos comenzado un trabajo que primero ha sido de formación en los aspectos inherentes al entrenamiento deportivo, aspecto técnico, físico, táctico, en la parte mental y psicológica. Hemos presentado un proyecto en el que englobamos todos estos aspectos para poder iniciar este trabajo.

- ¿El torneo Sub-20 fue una buena prueba?

- Nos cayó apresurado este torneo porque así son los calendarios de la Conmebol. Pienso que hemos mejorado en torno al modelo de juego, a la unidad como grupo, el juego colectivo. Tenemos algunas deficiencias de formación, pero le hemos querido dar un modelo de acuerdo a los jugadores que tenemos. Si queremos otro modelo necesitamos de gente muy rápida por el costado, fuertes y potentes.

- ¿Cuál fue la decisión en torno al modelo?

- Hemos optado por un sistema de juego y modelo que nos permita afianzar todos estos aspectos en torno al entrenamiento que le hemos dado al grupo.

- ¿Cómo se siente?

- En lo personal no me siento satisfecho por los resultados pero sí con la esperanza de que si continuamos con el proceso podemos tener muy buenos resultados, porque cuando se habla de procesos de trabajo en la formación no se habla de dos o tres meses, se habla de años.

FICHA PERSONAL

Sixto Rafael Vizuete Toapanta

Lugar y fecha de nacimiento: Guaytacama, 13 de enero de 1961 (58)

Trayectoria:

Selección Ecuador Sub-20 (2007-2011)

El Nacional- Ecuador (2012)

Imbabura S.C.-Ecuador (2013)

Selección Ecuador Sub-20 (2014-2015)

Selección Ecuador (2014-2015)

Mushuc Runa - Ecuador (2015)

Imbabura S.C- Ecuador (2016)

Selección Bolivia Div. menores (2018-Act.)