El estadio Félix Capriles perdió más de mil butacas en el sector de preferencia tras la refacción a la que fue sometido... Ver más Wilstermann proyecta numerar la zona de butacas

Viáticos y bonos de presentación no están considerados como parte del contrato, sino más bien son ítems adicionales que... Ver más Viáticos y bonos se suman al monto del contrato del técnico de la Verde

El lateral izquierdo de Royal Pari, Rodrigo Cabrera, está disponible para jugar mañana (15:00) ante Wilstermann en el... Ver más Rodrigo Cabrera podrá jugar en Royal Pari