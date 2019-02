Machado dice su verdad sobre la demanda de Wilstermann

El volante de contención Cristhian Machado habló con el #1 para dar su versión de los hechos con respecto a la demanda que el club Wilstermann le inició ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), exigiendo que el jugador cancele la suma de $us 100.000 por el incumplimiento a un acuerdo entre partes firmado en julio de 2018.

Machado en primer lugar manifestó que no llegará a Cochabamba hoy para la reunión de conciliación citada para las 17:00 en el TRD, esto debido a que hoy a las 20:30 será parte del equipo de Royal Pari que enfrentará a Destroyers. Sin embargo, anunció que será su abogado se hará presente.

El jugador manifestó que no tiene ningún vínculo contractual con el club Wilstermann, aunque sí reconoció que existe el documento privado del que habla la institución aviadora, pero que a su entender no tendría validez en el ámbito deportivo.

“Cuando la FBF nos habilita para jugar en cualquier club, no podemos tener doble contrato. Ese contrato es privado, pero si no llegas a un acuerdo económico con el club tienes que buscar mejores rumbos, porque ellos tampoco me pueden obligar a cumplir con ese compromiso, que además yo quise cumplir de volver y jugar en el club, pero no se llegó a un acuerdo y tampoco puedo hacer más”, dijo Machado.

El volante explicó que intentó negociar su permanencia en el club aviador, que incluso aceptó bajarse el sueldo que recibía el 2018, pero que el presidente del club aviador, Gróver Vargas, no aceptó.

De lo que se conoce es que antes de su salida de Wilstermann y su viaje a Estados Unidos, Machado recibía un sueldo de $us 12.000. Cuando quiso volver Vargas le ofreció 8.000, porque a su entender Machado no tuvo mucho rodaje en el New England Revolution y estaba falto de ritmo. El jugador señaló que quiso quedarse en Wilstermann por $us 10.000, pero que tampoco se aceptó e incluso llamó al titular de la institución aviadora un día antes de debutar con Royal Pari, para ver si aceptaba ese trato y no fue así.

Entre tanto la dirigencia de Wilstermann, no quiere hablar de sus estrategias legales y continuarán con la demanda. Por lo tanto, al final será el TRD el que defina quien tiene la razón.