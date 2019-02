Wilster gana (1-3) a Sport Boys en Warnes y escala en la tabla

El fútbol cochabambino se encuentra de luto, tras el fallecimiento de Lucio Ramallo, quien pasó a mejor vida, ayer cerca del mediodía, a sus 82 años Ver más El deporte valluno está de luto tras la muerte de Lucio Ramallo

El coordinador general de la candidatura al Mundial 2030, Fernando Marín, confirmó ayer que sólo cuatro países forman parte de la postulación, Ver más Confirman la candidatura al Mundial de 2030 sin Bolivia

El quinto empate de Guabirá en el torneo Apertura de la División Profesional, ayer por 1-1 ante Always Ready en la Caldera, hizo explotar de bronca al hincha azucarero al ver que su equipo no... Ver más Guabirá no puede ganar en el Apertura, ayer volvió a empatar