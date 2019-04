La “U”, San Simón y Vinto exponen su invicto en la “A”

Universitario, San Simón (grupo A) y Municipal de Vinto (grupo B) expondrán este sábado su liderato e invicto, en la tercera fecha del torneo “Wilge Lizarazu Mayorga” de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC).

Por el grupo A jugarán: San Antonio vs Bata (10:00 en Villa Pagador), Universitario vs Enrique Happ (13:50) y San Simón vs Municipal Tiquipaya (15:50), en la UMSS.

Por la serie B: Independiente vs Vinto (13:50 en río Khora), Ayacucho vs Nueva Cliza (13:50) y Cochabamba FC vs Arauco Prado (15:50) en la cancha Olympia.