The Strongest vence a Royal Pari por 5-2

LA PAZ |

Después de un sobresalto, el plantel de The Strongest superó a Royal Pari por un marcador abultado (5-2), en el estadio Hernando Siles, de La Paz. El resultado les permite seguir lidiando por el primer puesto del Campeonato Apertura de la División Profesional. El encuentro correspondió a la décima quinta fecha, en el que se registraron goleadas impensadas.

Fue la noche de Rolando Blackburn, de The Strongest quien se dio el gusto de convertir tres goles para todos los gustos, el panameño volvió a encontrarse con las redes y no perdonó, pero no menos cierto es que contó con el respaldo de sus compañeros quienes generaron jugadas de peligro y le pasaron la pelota como con la mano.

Pero también hubo tristeza en el plante local, el cambio que ordenó el entrenador Pablo Escobar no le cayó nada bien a Ramiro Vaca, quien hasta derramó lágrimas en la banca de suplentes, pues su desempeño era bueno pero no pudo ante la determinación técnica (segundo tiempo).

El gol de cabeza que convirtió el jugador Blackburn en el minuto 7 del encuentro, tras un centro medido de Raúl Castro, permitió adelantar que el Tigre sería una aplanadora.

A los 16 minutos el jugador Layonel Figueroa, de Royal Pari dejó fríos a los defensores del Tigre, el jugador acompañó una rápida jugada y realizó un remate. Fue un golazo.

Los atigrados sellaron el marcador en el segundo tiempo, pues marcó los restantes cuatro goles con más argumentos futbolísticos, el segundo tanto fue convertido por Marvin Bejarano, quien ganó a la maraña de pies y conviertió a los 57 minutos.

Por segunda vez apareció Blackburn, para convertir el tercer tanto para los atigrados en el minuto 58 tras un pase de Jair Reynoso quien fue movedizo en el momento preciso. Pero era la noche del panameño, quien con otro cabezazo anotó el 4 a 1 en el minuto 68.

Para los jugadores de Royal Pari había tiempo para recuperar espacios, el resultado no los dejó atrás, es a los 87 minutos cuando el jugador Mateo Zoch llenó los ojos de propios y extraños con un golazo que seguramente quedará gravado en quienes estaban en las graderías del estadio Hernando Siles.

Los atigrados consolidaron el resultado con un gol de Dany Cure en el minuto 89, el jugador no dejó pasar el error defensivo y envió la pelota al fondo del arco. El cotejo finalizó con un marcador de 5 a 2.

Con información de APG.