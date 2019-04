César Vigevani pide a Eduardo Villegas “sentido común”

César Vigevani, técnico de Bolívar, salió al frente y respondió a las declaraciones del entrenador de la selección nacional, Eduardo Villegas, que lo criticó por no enviar a dos jugadores al microciclo de la Sub-23, que se desarrolló en Cochabamba. El argentino le pidió sentido común al DT de la Verde y lo invitó a Tembladerani para compartir criterios.

“Reconozco que hubo una falla del departamento deportivo del club que no informó que Joel estaba delicado de salud y no podía acudir al llamado de la selección. Yo siempre manifesté que Bolívar dará su apoyo a la selección, pero se necesita más sentido común. No se puede convocar a los juveniles para un torneo que iniciará en enero”, dijo.

Agregó que los jugadores convocados (Joel Fernández y José Orellana) recién se integrarían a la concentración un día antes del partido con Nacional Potosí (viernes 20:00) y que según la evaluación del cuerpo médico los jugadores no estarían en condiciones de jugar este encuentro.

“Yo entiendo que se necesita trabajar con la selección, pero cómo nos van a sacar a dos jugadores importantes y querer devolverlos un día antes del cotejo con Nacional”.