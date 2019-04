Nacional Potosí pierde ante Bolívar

POTOSÍ |

A estadio lleno y en medio de la expectativa el plantel de Nacional Potosí fue sorprendido por Bolívar, elenco que le ganó por la mínima diferencia (0-1) la noche de hoy en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial. El partido abrió la décima séptima fecha del Campeonato Apertura de la División Profesional.

Con el resultado en contra, el plantel celeste se acerca peligrosamente a la banda roja que lidera el torneo con 37 puntos, sumaron 35. Este encuentro se jugó a estadio lleno (20 mil personas aproximadamente), no era para menos pues fue el choque entre dos rivales directos que están en la búsqueda de sellar su lugar en el primer casillero del torneo.

El partido comenzó en medio de gran expectativa, los aficionados realizaron largas colas para ingresar al campo deportivo que después de mucho tiempo las tribunas estaban colmadas, ambos equipos fueron respaldados por sus fieles hinchas que no se cansaron de apoyar en los 90 minutos del compromiso, pero la luz fue apagándose en tanto el cotejo ingresaba a la recta final.

Alberto Illanes, director técnico del elenco potosino tuvo que realizar cambios en el once inicial, las variantes no colmaron las expectativas con las que ingresaron, pero no menos cierto es que la banda roja buscó el arco en más de cuatro ocasiones claras de gol, pero no encontraron la ruta y terminaron con las manos vacías.

Los jugadores de Bolívar cumplieron con la planificación, no llegaron a Potosí para defenderse, al contrario buscaron por todos los medios sumar los puntos y consiguieron su objetivo, ahora están más cerca para alcanzar su meta que buscan para meterse en la lucha del primer lugar, que está muy peleado.

El equipo de Bolívar tuvo el mérito de atacar y no perder el rumbo, no menos cierto es que el plantel cuenta con jugadores de gran nivel, es el caso de Erwin Saavedra que está pasando un buen momento futbolístico, es uno de los más desequilibrantes.

La única conquista del partido fue convertida por Saavedra, fue el premio a la insistencia y el buen desempeño, el jugador peleó por la pelota y tuvo el respaldo de Juan Carlos Arce quien devolvió la pelota la orureño para que este con un zapatazo decrete el 0-1 en el minuto 58, la pelota ingresó por el poste izquierdo y se desató la fiesta, pues los celestes también cumplían sus 94 años de vida institucional, el festejo les salió a pedir de boca.

Ese gol dejó mal parado a los dueños de casa, no pudo reaccionar pero también es verdad que el poste del arco visitante también tuvo mucho que ver junto al golero celeste Saidt Mustafá, de buena producción quien tuvo el mérito de no distraerse, por lo que la lucha fue pareja con los hombres de ataque local que buscaron el tanto del empate pero el tiempo les dijo no y el partido finalizó con un marcador adverso para el elenco potosino.

La banda roja no tiene tiempo para los lamentos, pues el día martes enfrentará a Zulia FC en Maracaibo (Venezuela), por el encuentro de vuelta de la Copa Sudamericana.