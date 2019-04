San José se desquita con una goleada a Always Ready

Se sacó la bronca. Con un demoledor Carlos Saucedo, San José apabulló por 6-2 a Always Ready, resultado que le permite desquitarse de su mal momento que vive en la Copa Libertadores. Los orureños llegaban al cotejo tras ser humillados ante Flamengo en Brasil (6-1) y se desahogaron ante un millonario que expuso una frágil defensa ayer en el estadio Jesús Bermúdez.

El juvenil Jorge Añez abrió la cuenta (7’PT), después apareció Saucedo con cuatro anotaciones (19’PT, 21’PT, 4’ST y 18’ST), que junto al gol de Javier Sanguinetti (32’PT) suman las seis dianas santas. Para la visita descontaron Samuel Galindo (17’ST) y Cristhian Árabe (26’ST).

El marcador pudo ser más para los santos pero erraron mediante Helmut Gutiérrez, Sanguinetti, Marcelo Gomes, e incluso tuvieron un travesaño de Cristian Alessandrini que al parecer sigue divorciado con las redes.

Este resultado le sirve no sólo como incentivo anímico al equipo santo para lo que resta del campeonato Apertura, sino sobre todo para continuar escalando en la clasificación, en la que ocupa el sexto lugar con 26 unidades.

Entre tanto, Always Ready no logra tener un rendimiento parejo en lo que va del campeonato. Esta vez no encontró el camino ni para frenar las arremetidas del plantel santo, ni mucho menos para lograr emparejar el marcador. Continúa en la octava casilla de la tabla con 20 puntos.