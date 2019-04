Oriente Petrolero supera a Wilstermann

Los árbitros nacionales señalaron que existen casos en los que adquieren equipamiento para mejorar su trabajo en los encuentros para los que son designados Ver más Árbitros usan equipos que adquieren con sus recursos

Luego de los resultados que se dieron en la fecha 18 del torneo Apertura, la jornada que se disputará entre hoy y el lunes puede dejar nuevos líderes Ver más El torneo Apertura podría tener nuevo líder en la fecha 19

Sin el lesionado Leonel Justiniano y los sancionados Erwin Saavedra y Juan Carlos Arce, el técnico de Bolívar César Vigevani está obligado a mover sus fichas para recibir a Guabirá Ver más DT Vigevani mueve sus fichas en Bolívar para enfrentar a Guabirá