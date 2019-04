Wilster enfrenta a Oriente antes de recibir a Paranaense

Sin el lesionado Leonel Justiniano y los sancionados Erwin Saavedra y Juan Carlos Arce, el técnico de Bolívar César Vigevani está obligado a mover sus fichas para recibir a Guabirá Ver más DT Vigevani mueve sus fichas en Bolívar para enfrentar a Guabirá

La goleada (5-0) que sufrió el pasado 9 de febrero en la ciudad de La Paz no pasó al olvido para el plantel de Sport Boys, por lo que hoy (15:00) buscará cobrarse la revancha a The Strongest Ver más El Toro busca redimirse ante The Strongest

El Equipo del Pueblo sumó una nueva derrota. Aurora no pudo en condición de local y perdió por 0-2 ante San José, en la jornada 18 del torneo Apertura y que se jugó en el estadio Félix Capriles Ver más Aurora cae ante San José