Wilstermann: Derrota ante Oriente le cuesta el cargo a Portugal

“Fuera Portugal, fuera Portugal”, fue el grito que se volvió a escuchar desde las tribunas del estadio Félix Capriles, tras la caída ayer (0-1) de Wilstermann ante Oriente Petrolero. Unas horas después la dirigencia tomó la decisión y cesó de sus funciones al estratega Miguel Ángel Portugal.

A través de un comunicado el club Wilstermann informó que debido al mal momento por el que atraviesa el equipo, se determinó dejar sin efecto el contrato con el estratega Portugal. La rescisión de contrato, según el club, sería de mutuo acuerdo.

“Por motivos ajenos a mi propia voluntad y que todos conocen, incluidas amenazas, me veo en la obligación de llegar a un acuerdo con el club Wilstermann que espero llegue a buen camino”, dijo Miguel Ángel Portugal, en su cuenta de Twitter.

La dirigencia ayer no quiso dar mayores detalles al respecto. El presidente del club aviador, Gróver Vargas, señaló que hoy se brindará una conferencia de prensa.

El directorio ayer estuvo reunido hasta altas horas de la noche para determinar quién asumirá el mando del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que este miércoles Wilstermann recibirá al brasileño Atlético Paranaense por la Copa Libertadores, en un partido clave para sus pretensiones.

La relación que tenía el técnico Miguel Ángel Portugal con la hinchada hasta cierto punto se volvió insostenible, porque ganaba o perdía el plantel, la fanaticada pedía su salida. Ayer tras la derrota ante Oriente, el técnico salió escoltado por efectivos policiales para que evitar que le lleguen los objetos que le lanzaron desde las tribunas de preferencia y curva norte, cuando se dirigía al camarín norte del Capriles.

Para empeorar la situación el estratega ayer también rompió su relación con la prensa. Un comunicado a través del jefe de prensa señala: “El DT no brindará ninguna declaración y pidió que mientras no se denuncien los actos violentos de los hinchas el equipo trabajará a puertas cerradas”.

La cuarta derrota

Wilstermann llegaba al cotejo con la intención de regresar a la lucha por el título, pero con la derrota Wilstermann baja a la sexta casilla de la clasificación con 32 unidades, a nueve del líder Bolívar (41); mientras que el Albiverde es séptimo con 28.

Ayer no fue la jornada de Wilstermann, no le salió nada. Primero no encontró ese ritmo de juego que ya estaba adquiriendo, pese a que alineó a sus mejores elementos; segundo se lesionó su hombre pensante, Cristian Chávez (40’PT); fue expulsado Serginho (35’ST), y Gilbert Álvarez se lastimó el tobillo derecho (32’ST) cuando el técnico ya había agotado sus variantes y tuvo que terminar el cotejo cojeando.

El informe médico preliminar señala que ninguna de las dos lesiones es de consideración y esperarán a ver cómo reaccionan a la medicación. De momento no hay duda de que esté presente el miércoles ante Paranaense.

El primer tiempo fue muy disputado en el medio sector. El partido fue de ida y vuelta, aunque fue Oriente el que dio más trabajo al golero Arnaldo Giménez, tanto así que la jugada más clara de gol fue para la visita.

Lucas Mugni quedó solo frente al golero Giménez tras un pase en medio de la defensa de José Alfredo Castillo, pero su remate salió desviado (22’PT).

En la única llegada clara de Wilstermann Romel Quiñonez desvió con la mano derecha al tiro de esquina un remate de Serginho (30’PT).

En un choque con un jugador de Oriente, Chávez quedó lastimado en la rodilla derecha. Fue atendido y volvió al campo de juego por algunos minutos más, pero al final pidió su cambio y fue reemplazado por Ariel Núñez. Wilstermann se quedó sin el jugador que conecte al mediocampo con Gilbert Álvarez.

Al minuto de reiniciadas las acciones la gente de Wilstermann exigió un penal, luego que el remate de Gilbert Álvarez en el área chica chocó contra la mano de Mario Cuellar. Al final el árbitro Gery Vargas entendió que no fue intencional.

Omar Morales hizo noticia a los 10’ST, porque retornó de una doble lesión en la rodilla derecha, después de un año y nueve meses. El lateral se lesionó por primera vez el 9 de agosto de 2017, volvió a jugar el 11 de marzo y ese mismo día se rompió los ligamentos tras estar en la cancha 25 minutos.

A los 32’ST Gilbert Álvarez quedó lesionado tras un choque con un defensa en el área chica, aunque volvió al campo de juego, ya no era un aporte, porque el golpe le impedía incluso caminar con normalidad.

Cuando parecía que no podía empeorar la situación de Wilstermann , Serginho fue expulsado por doble amarilla (35’ST).

Oriente Petrolero aprovechó muy bien la superioridad numérica y a los 40’ST logró el tanto de la victoria, a través del recién ingresado Alexis Ribera.

Una pared entre Alexis Ribera y Óscar Ribera generó que la defensa aviadora se abra, para dejar solo a Alexis frente a Giménez, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su pórtico. Fue el 0-1 final.

El estratega Portugal logró 2 puntos en la Copa Libertadores y 32 en el torneo Apertura