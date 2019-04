Wilstermann planea cazar al Tigre en el Hernando Siles

Wilstermann buscará sorprender hoy (15:00) a The Strongest en un choque clave para las aspiraciones de ambos elencos, en el cotejo válido por la jornada 20 del torneo Apertura, y que se jugará en el estadio Hernando Siles.

Con pronóstico reservado, el cotejo de hoy reviste de mucha importancia para los equipos que buscan mantener sus esperanzas de alcanzar el título del certamen o al menos de quedar en una posición expectante para sumar la mayor cantidad de puntos en la tabla acumulada del campeonato 2019.

Wilster llega a este partido luego de haber conseguido una victoria importante en la Copa Libertadores, ante Ahlético Paranaense, el miércoles pasado en Cochabamba. El resultado les sirve para mantener la chance de clasificar a la Copa Sudamericana, también es una inyección anímica para encarar el partido de esta jornada.

Aún con varias bajas en el once titular, el técnico Norberto Kekez alineó el equipo que saltará al gramado del escenario paceño, en el que resulta llamativa la presencia de un equipo conformado por jugadores nacionales.

Para hoy, el estratega argentino no podrá contar con Arnaldo Gimenez por una sobrecarga muscular, ni con Cristian Chávez, que tiene un desgarro en la rodilla derecha. Por otra parte, Serginho cumple con su sanción por haber sido expulsado en el partido ante Oriente Petrolero el domingo pasado. Asimismo, la ausencia de Lucas Gaúcho se da por la intervención quirúrgica a la que fue sometido debido a un problema en los meniscos y que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos seis semanas.

En The Strongest, la única duda que se tiene en el equipo titular es la presencia del ariete Rolando Blackburn, quien no entrenó regularmente por una molestia en el tobillo derecho, y aún no se confirma si estará en el once inicial.

En caso de que sea necesario reemplazarlo, Dany Cure podría ingresar desde el minuto inicial, aunque iría por el sector derecho.

Para las aspiraciones de ambos elencos, la victoria es la única posibilidad que manejan.

The Strongest se ubica en el cuarto lugar con 36 puntos, mientras que el Rojo se sitúa dos puestos más abajo con 32 unidades.

APUNTE

El reto de Escobar es llegar a la cima

“Llegar a ser primero ya no es un objetivo, es nuestro reto y sólo con triunfos lo vamos a conseguir”, afirmó el director técnico del Tigre, Pablo Escobar.

El entrenador de los atigrados destacó que solamente se enfoca en lo que puede hacer su equipo en cada uno de los partidos.

“Lo que intentamos transmitir a los jugadores es el trabajo para alcanzar nuestro objetivo o nuestro reto, porque ser primeros ahora es un reto”, remarcó el entrenador.

PREVIA DEL PARTIDO

THE STRONGEST

19- Arquero Daniel Vaca

14- Defensa Diego Wayar

2- Defensa Maximiliano Ortiz

5- Defensa Fernando Marteli

17- Defensa Marvin Bejarano

16- Volante Walter Veizaga

10- Volante Raúl Castro

8- Volante Ramiro Vaca

18- Ataque Jair Reinoso

9- Ataque Rolando Blackburn

11- Ataque Jhasmani Campos

DT: Pablo Escobar

WILSTERMANN

1- Arquero Hugo Suárez

21- Defensa Ramiro Ballivián

16- Defensa Ronny Montero

5- Defensa Sebastián Reyes

4- Defensa Juan Pablo Aponte

14- Volante Jorge Ortiz

23- Volante Fernando Saucedo

8- Volante Carlos Melgar

29- Volante Sebastián Galindo

18- Ataque Ricardo Pedriel

19- Ataque Gilbert Álvarez

DT: Norberto Kekez

Fecha:28 de abril Hora: 15:00 árbitro: Dilio Rodríguez (Chuquisaca)

Estadio: Hernando Siles Capacidad: 41.143 - TV: Sí, Tigo Star