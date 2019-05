Aurora pierde ante Bolívar por 3-6

El equipo azulgrana sufrió ayer ante un conjunto inglés que salió desde el principio a por el gol, apretando arriba y... Ver más Barcelona acaricia la final tras golear al Liverpool

“La decisión del TAS no me parará”, aseguró la doble campeona olímpica sudafricana Caster Semenya ayer, después de que... Ver más Caster Semenya: “La decisión del TAS no me parará”

Nelson Puga, médico del Oporto, dijo que Iker Casillas pudo superar su infarto sin que le queden secuelas Ver más Casillas no tendrá secuelas tras infarto, dice el informe médico