Wilstermann apabulla a Sport Boys con un triplete de Pedriel

Un sofocón de 20 minutos no impidió que Bolívar se quede con las tres unidades en el partido que le ganó ayer a Aurora por 6-3, en el estadio Hernando Siles Ver más Bolívar golea a Aurora y se consolida como el único líder del Apertura

“Mientras matemáticamente aún tengamos posibilidades, no bajaremos los brazos”, dijo el arquero de Wilstermann Hugo Suárez Ver más Wilstermann busca recuperarse a costa del colero Sport Boys

Nacional Potosí trastabilló frente a Real Potosí en el clásico de la Villa Imperial (0-1), ayer en el estadio Víctor Agustín Ugarte Ver más Real Potosí frena a Nacional y le aleja de la punta del Apertura