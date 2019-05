Las lesiones más frecuentes son por estado del terreno y contacto

Corre el minuto 14 del complemento, Caleb Cardozo disputa un balón con Christian Árabe, pierde en la lucha, cae y se observa que su pie derecho no estaba en su lugar. Los jugadores que están cerca se desesperan y piden auxilio de los galenos de Aurora, que ingresaron inmediatamente en el duelo que disputaban ante Always Ready, el pasado 4 de mayo. Más de un jugador queda estremecido por lo que se vio, Caleb sufrió una luxofractura del tobillo derecho y surgen las interrogantes por lo que sucedió, pero sobre todo el motivo.

Alex Antezana, médico del club Wilstermann, asegura que en el fútbol se dan este tipo de lesiones por el contacto que se tiene, es más, apunta a que en este torneo de la División Profesional se dieron varias lesiones que son consideradas de gravedad, principalmente por lo que implica para un jugador.

En las últimas semanas, a la lesión de Cardozo se suman la doble fractura de tibia y peroné que sufrió el jugador de Royal Pari, Matheo Zoch; la del futbolista que milita en Bolívar, Jorge Enrique Flores, que se fracturó la tibia y el peroné en la primera fecha del torneo Apertura en el partido que su equipo jugó contra Wilstermann, en Cochabamba, y la fractura de tibia que sufrió Augusto Andaveris, de Always Ready,

“En el fútbol, al ser un deporte de contacto, este tipo de lesiones son pausibles a que sucedan, debido al contacto que hay entre los deportistas. El caso de la lesiones de Augusto Andaveris y de Matheo Zoch, pueden ser situaciones del momento del partido, es difícil de evitar y prevenir, esto es muy frecuente de poder encontrar”, aseguró Antezana.

El médico especialista señaló que las lesiones de este tipo se pueden dar por muchos motivos, entre los que figuran la indumentaria deportiva (zapatillas para fútbol) y también el campo deportivo. Antezana comentó que se lleva a cabo un estudio sobre la incidencia del tipo de zapatillas en las lesiones, específicamente en la rotura de ligamento cruzado anterior.

El médico explicó que después del Mundial de Alemania en 2016, por diversos factores entre los que se destaca la decisión de las marcas y las publicidades, el tipo de toperoles ha cambiado.

“Ahora tienes diferentes tipos de formas, colores. Un estudio que estamos realizando sobre la incidencia de lesiones de ligamento cruzado anterior en relación de esa época a la actual, se ha incrementado mucho, principalmente se está considerando que puede ser el uso del zapato deportivo. El ligamento cruzado es una estructura que se rompe muy frecuentemente en los jugadores de fútbol y se ha visto que hay una incidencia, en especial en estos últimos años por el número de lesiones de este tipo. Esto puede estar relacionado con el zapato deportivo, porque antes los toperoles eran circulares, ahora son rectangulares. Lo que pasa con eso es que te quedas enganchado en el terreno, prácticamente es como una estaca y el movimiento de rotación va a ser de mayor impacto, que va a dar lugar a una ruptura de ligamento cruzado”, sostuvo.

Antezana detalló que existe mayor facilidad de rotación cuando el toperol es circular e incluso en este último periodo se pudo constatar que las empresas que se dedican a elaborar indumentaria deportiva están retomando este tipo de base en las zapatillas.

“En el caso de Caleb, si se ve bien la imagen, él va hacia la pelota, se queda enganchado en el piso. Eso puede estar relacionado desde la misma indumentaria deportiva, los cachos, el terreno deportivo que pueden ser elementos que puedan dar lugar a este tipo de lesiones”, sostuvo.

A estos dos aspectos se suma que actualmente muchos jugadores ya no se vendan los tobillos, tomando en cuenta que hace unos años atrás, los futbolistas optaban por usar vendajes para evitar esguinces o lesiones importantes de tobillo.

Las más frecuentes

Los antecedentes señalan que hay lesiones que son más frecuentes en el fútbol. Las roturas de ligamento cruzado y las fracturas han sido las dos lesiones recurrentes que se han presentado en este torneo.

Hasta la fecha 22, fueron dos situaciones las que estremecieron al fútbol nacional. La doble fractura de tibia y peroné que sufrió el volante de Royal Pari, Matheo Zoch, y la luxofractura que tuvo el lateral de Aurora, Caleb Cardozo, fueron los episodios que sorprendieron a la afición futbolera por la gravedad de la situación.

Las roturas de ligamento cruzado fueron otras dos lesiones que volvieron a darse en el fútbol nacional. El agravante en esta situación es que en caso de dos jugadores, las mismas son reincidentes, por lo que, de acuerdo a la explicación del especialista Antezana, el tiempo de recuperación llega a duplicarse.

Son varios factores los que inciden, al final, para provocar una lesión grave que deja a los futbolistas fuera de competencia durante varios meses.

Los cuidados deben darse desde la indumentaria deportiva que resulta ser un aspecto esencial para cada futbolista profesional.

dep_geraldine_1_apg.jpg Matheo Zoch pide atención médica luego de sufrir la fractura. APG

APUNTE

Lesiones del cartílago articular

A las lesiones que son consideradas más frecuentes, se suma la lesión del cartílago articular, misma que comienza a verse después de siete años de actividad deportiva. Según el médico Alex Antezana, en ese caso se puede complicar cuando se presentan lesiones a nivel de los meniscos.

Cuando hay cirugía de los meniscos se puede proceder a remodelados o reparaciones, aunque se debe hacer una evaluación para evitar un desgaste más rápido del cartílago articular, que en estas situaciones puede verse afectado.

DE PRIMERA MANO

Campos de juego también afectan

Los factores que inciden en las lesiones también abarcan a los campos de juego. Si bien en cuanto al estadio Félix Capriles se refiere, el césped tiene más de 30 años, las condiciones aún son buenas, según declaró el director del Sedede, Javier Villalobos.

Lo que queda claro es que, luego de hacer el “workshop” con la Conmebol que se realizó en el estadio Olímpico Bicentenario de Villa Tunari, para el cuidado de los campos de juego, existen especificaciones a cumplir para recibir los torneos internacionales.

dep_geraldine_4_jamesss.jpg El médico de Always Ready atiende a Augusto Andaveris. Daniel James

Algunas lesiones son reincidentes

El médico de Wilstermann, Alex Antezana, dijo que las lesiones de gravedad pueden ser reincidentes, situación que se puede dar por varios motivos.

En el caso específico de Omar Morales, lateral del Rojo, la rotura de ligamento cruzado anterior se repitió y ahora, casi 11 meses después de su segunda lesión, el jugador recién está retornando.

Antezana detalló que, cuando se trata de lesiones de este tipo, no se puede dar tiempos aproximados de rehabilitación, sobre todo porque se debe priorizar que el jugador esté en las mejores condiciones para jugar.

El especialista señaló que ésta es una de las más “incapacitantes” para los jugadores de fútbol.

Otro de los lesionados en el torneo Apertura fue Luis Barbosa, de Aurora, quien volvió a sufrir una rotura de ligamento cruzado.

dep_geraldine_5_lopezzzzzz.jpg Enrique Flores es trasladado en camilla, en la primera jornada del torneo Apertura. CARLOS LÒPEZ

“Siento que mi pierna se traba en el pasto”

“Como estaba barriéndome, mi pierna se quedó. Creo que un mejor campo de juego no me hubiera provocado esta lesión. Siempre que jugamos lo sentimos esponjoso”, señaló el jugador de Aurora Caleb Cardozo, luego de la lesión que sufrió en el partido ante Always Ready.

Lo sorprendente de la lesión causó conmoción a más de un jugador por la gravedad del hecho. Con esta situación, cabe recordar que cuatro de las seis lesiones que se dieron en el torneo Apertura se protagonizaron en el estadio Félix Capriles.

La de Luis Barbosa (Aurora), Caleb Cardozo (Aurora), Jorge Flores (Bolívar) y Augusto Andaveris (Always Ready) se dieron en el escenario cochabambino, aunque sólo la de Caleb Cardozo tuvo una directa incidencia del campo de juego del escenario de Cala Cala.